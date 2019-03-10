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Bitlis'te kayak tesisinde hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

Güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler, Bitlis El-Aman Hanı mevkisinde bulunan kayak tesisinde gönüllerince eğlendi

BİTLİS (AA) - Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bitlis'te, hafta sonunu fırsat bilen kayak severler kayak merkezine akın etti.

Bitlis-Tatvan kara yolunda, El-Aman Hanı mevkisindeki kayak tesisinde kayak severler, güneşli havada kayak ve snowboard yapıp kızaklarla kaydı.

Hafta sonunu kayak merkezinde geçiren güreş antrenörü Onur Öztemiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bitlis'in karıyla meşhur olduğunu ve kente bu yıl çok fazla kar yağdığını söyledi.

Hafta sonlarını kayak tesisinde geçirdiklerini belirten Öztemiz, şöyle konuştu:

"Devlet büyüklerimizden daha büyük pistlerin açılmasını istiyoruz. Burası küçük ama personeli çok iyi. Her zaman bizim için açıyorlar. Öğlen arası hiç ara vermiyorlar. Çoğu zaman mesaiden sonra gelip burada kayak yapıyoruz. Sabah gelip güneş batana kadar buradayız."

Kayak sevenlerden İhsan Gültekinoğlu ise hafta sonlarını kayak merkezinde geçirdiklerini ve buranın çok eğlenceli olduğunu kaydetti.

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Bitlis kar kayak merkezi yoğunluk

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