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Bitlis'te tarihi evlerin restorasyon çalışmalarına başlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

BİTLİS'te yıkılmaya yüz tutmuş tarihi ve tescilli evlerin restorasyon çalışmalarına başlandı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) - BİTLİS'te yıkılmaya yüz tutmuş tarihi ve tescilli evlerin restorasyon çalışmalarına başlandı. 405 tescilli tarihi yapının bulunduğu kentte, ilk etapta 12'si tescilli toplam 40 evde başlatılan restorasyon çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 9 milyon 100 bin TL ödenek ayrıldı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin her sokağının tarih koktuğunu belirterek, "Bitlis’i tarih konusunda hak ettiği yere taşımayı amaçlıyoruz" dedi.
7 bin yıllık geçmişi ve tarihi mimarisiyle adeta açık hava müzesini andıran Bitlis'te, 405 tescilli tarihi ev bulunuyor. Yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran kent merkezinin Muştakbaba Mahallesi Alemdar Sokak'taki 12 tecsilli tarihi yapı olmak üzere 40 evin restorasyon çalışması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 9 milyon 100 bin TL ödenek ayrıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi yapılara cephe giydirme, dam onarımları, sokak döşemeleri ve aydınlatmaları yapılacak. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Tanğlay, tarihi evlerin turizme kazandırılması için hazırlanan projeye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kaynak ayrıldığını belirterek, amaçlarının kentte tarihi yeniden ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.
BİTLİS'TEKİ TARİHİ YAPILAR, MARDİN'DEN DAHA FAZLA
Bitlis’teki tarihi yapıların Mardin'den daha fazla olduğunu hatırlatan Tanğlay, “Alemdar Sokak'ta belediye olarak alt yapı çalışmamız oldu. Hem kanalizasyon, hem içme suyu inşaatımızı tamamladık. Şimdi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bilindiği üzere Alemdar Sokak Bitlis’in en tarihi sokağıdır. Restorasyon çalışmalarımız bittikten sonra, bu sokak Bitlis’in eski tarihindeki kimliğini bulacak. Burada evlerde kaplama ve temizleme işlemleri var. Aynı zamanda düşen taşlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yıkılmaya yüz tutmuş evlerimiz yüklenici firma tarafından eski kimliğine kavuşacak" dedi.
BİTLİS'İN HER SOKAĞI TARİH KOKUYOR
Başkan Tanğlay, Bitlis'in her sokağının tarih koktuğunu, bu tarihi yapıların yapılacak olan restorasyon çalışmalarıyla birlikte kentin turizmine büyük katkı sunacağını kaydederek,"Biz de Bitlis Belediyesi olarak elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Bitlis’i tarih konusunda hak ettiği yere taşımayı amaçlıyoruz. Görevimiz boyunca da Bitlis’te tarihi eserler konusunda ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bitlis’in her sokağı tarih kokuyor. Bunları biraz daha gün yüzüne çıkarmamız lazım. Restorasyonlarını tamamlayıp, tarihi yapılarımızı insanlarımıza tanıtmamız lazım. İnşallah bu sokaklarımızın sayısını çoğaltıp, turizm merkezi olarak insanları buraya çekip Bitlis’in ne kadar kadim bir şehir olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. Bitlis geçmişten bugüne bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şu anda kaybolmuş ve bizim bilmediğimiz çok fazla tarihi eserimiz var. İnşallah biz bunları gün yüzüne çıkarıp insanlarımızla paylaşacağız" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Bitlis'te tarihi evlerin restorasyon çalışmalarına başlandı Bitlis'te tarihi evlerin restorasyon çalışmalarına başlandı Bitlis'te tarihi evlerin restorasyon çalışmalarına başlandı Bitlis'te tarihi evlerin restorasyon çalışmalarına başlandı

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