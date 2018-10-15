Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta, el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı Doyumlu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde bir sığınak içerisinde, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış 30 pil, 13 tüp, kamera ile çeşitli cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, delil niteliği taşımayan malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir.
Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."
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