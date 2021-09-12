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  4. Bitpazarında şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor

Bitpazarında şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor

12.09.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kurulan bit pazarı havadan görüntülendi. Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle pazara gelenler park yeri bile bulamadı.

Bitpazarında şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde her pazar kurulan bitpazarına ve kuş pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesislerine kurulan tezgahlarda vatandaşlar, antika eşyalardan elektronik cihazlara, ikinci el kıyafetlerden mutfak ve ev eşyalarına kadar bir çok ürün çeşitliliğini istediği fiyata bulabiliyor. Kimi evinde kullanmadığı eşyaları satışa çıkarırken, kimi ise vatandaşın ilgisini çekebilecek ürünleri tezgahından sergiliyor.

"100 BİN LİRAYA ALICISI OLUYOR"

Bitpazarı kadar kuş pazarının da müdavimleri alanda adım atacak yer bırakmadı. Her bütçeye göre her çeşit kuşun yer aldığı pazarda, kimi ise sadece merakından gezmeye geliyor. Elindeki kuşlarıyla övünen satıcı, “Türkiye’de en çok tutulan şebab kuşudur. Bu kuşlar 100 liradan başlar, 100 bin liraya kadar alıcısı oluyor. Ancak bazen son model arabayla bile takas etmiyorlar. Bu kuşu beslemeye garibanın gücü yetmiyor. Bizimde böyle olduğumuza bakma milyarderiz” dedi.

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"BAYRAM SONRASI İŞLER AÇILDI"

İkinci el veya kullanılmamış hırdavat ürünleri satan esnaf ise, “Salgından dolayı biraz kısıtlıydı. Ama şu anda iyi gidiyor. Kurban bayramından sonra işler açıldı. Biraz indirim yaptığımız için vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu.

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İHA

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Bursa
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