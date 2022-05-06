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'Bitti' artık diye düşünürken, doktordan gelen telefon hayatını değiştirdi: Allah kimseye böyle dert vermesin

06.05.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da karaciğer nakline hazırlanırken akciğerinde şüpheli kitle görülmesi üzerine ameliyatı iptal edilen Aydın Bostan doktorundan gelen telefonla hayatının en heyecanlı anlarını yaşadı. Bostan'ın akciğerindeki lezyonların daha önce geçirdiği Covid-19 sekelleri olduğu belirlenirken, 'Bitti artık' diye düşündüğünü söyleyen Bostan, ''akciğerimde tümör olmadığı ve tekrar listeye alındığım söylendi. Ses boğazımdan çıkmadı. Konuşamadım, çok duygulandım'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

'Bitti' artık diye düşünürken, doktordan gelen telefon hayatını değiştirdi: Allah kimseye böyle dert vermesin

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Aydın Bostan, Hepatit B virüsünün tahribatı nedeniyle karaciğer kanserine yakalandı. Son 2 aydır da karaciğer nakli için bekleme listesinde olan Bostan, yaklaşık 1 ay önce kadavradan karaciğer bağışı sonrasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çağrıldı. Radyoloji doktorlarının, hastanın karaciğerindeki kanserin akciğere de sıçrama tehlikesi taşıdığını söylemesi üzerine karaciğer nakli iptal edildi. Yaklaşık 10 gün boyunca yardımcı tetkikler yapılan Bostan'ın akciğerindeki lezyonların daha önce geçirdiği Covid-19 sekelleri olduğunun belirlenmesiyle karaciğer naklinin devamına karar verildi. Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekim Doç. Dr. Tuğrul Çakır'ın müjdeli haberi vermek için aradığı Aydın Bostan, 19 gün önce kadavradan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

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'SES BOĞAZIMDAN ÇIKMADI, KONUŞAMADIM'

Karaciğer nakline hazırlanırken doktorların bu naklin olamayacağını söylemesi üzerine çok üzüldüğünü, 'Bitti artık' diye düşündüğünü söyleyen Aydın Bostan, Doç. Dr. Tuğrul Çakır'ın telefonuyla çok duygulandığını anlattı. Bostan, "Tuğrul Hoca, akciğerimde tümör olmadığını ve tekrar listeye aldıklarını söyledi. Ses boğazımdan çıkmadı. Konuşamadım, çok duygulandım. Telefonu eşim aldı, onunla konuştu" dedi. Nakilden sonra çok mutlu olduğunu belirten Bostan, "Karaciğer bağışlayan kişinin ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah o kişinin mekanını cennet eylesin. Allah kimseye de böyle dert verip derman aratmasın" ifadelerini kullandı.

'ORGANLARIMI BAĞIŞLAMIŞTIM, 20 YIL SONRA BİZİM BAŞIMIZA GELDİ'

2002 yılında organ bağışında bulunduğunu anlatan eşi Nadire Bostan (46) ise "20 yıl sonra bir gün böyle bir şeyin bizim başımıza geleceğini bilemezdim. Organ bağışı çok önemli. Benim başıma gelmez, diye düşünülmemeli. Organ bağışında bulunan kişiye Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Nadire Bostan, herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini söyledi.

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'HOCAMIZ MEĞER MÜJDE VERİYORMUŞ'

Yaşadıklarını anlatırken sesi titreyen Nadire Bostan, eşinin Doç. Dr. Tuğrul Çakır ile telefonda konuşurken birden susması üzerine kötü bir haber geldiğini sandığını belirterek, "Hocamız meğer müjde veriyormuş. Eşim çok duygulandı. Konuşamadı. Ben aldım telefonu" dedi. Karaciğer naklinin durdurulmasının kendileri için çok kötü olduğunu ve eşinin artık umudunu kestiğini söyleyen Nadire Bostan, Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibine teşekkür etti.

Doç. Dr. Tuğrul Çakır ise hastanın çok zor dönem yaşadığını belirterek, “Hastanın tek kurtulma şansı karaciğer nakliydi ama program dışına alınmıştı. Sonra tekrar programa alındığı haberi geldi. Zor bir durumdu. Başarılı bir operasyon oldu. Hem kanserden kurtuldu hem karaciğeri normal olarak görevini yerine getiriyor. Kendisini taburcu etmeye hazırlanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

(DHA)

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