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Biyologlar Günü nedir? İşte Biyologlar Gününe özel mesajlar

16.04.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Nisan tarihi her yıl Dünya Biyologlar Günü olarak kutlanıyor. Bilim alanında oldukça önemli bir yere sahip olan biyoloji sayesinde şu anda evrendeki yerimizin detaylarıyla ilgili daha net bilgilere sahibiz. Peki biyolojinin önemine dair önemli bir gün olan Biyologlar Günü nedir? İşte Biyologlar Gününe özel mesajlar...

Biyologlar Günü nedir? İşte Biyologlar Gününe özel mesajlar

Dünya Biyologlar Günü her yıl 16 Nisan tarihinde kutlanmaya devam ediyor. Bilim alanında hayatımıza büyük katkılar sunan biyoloji sayesinde insanlık şu anda evrendeki yerimizin detaylarıyla ilgili çok daha net bilgilere sahip. Peki Biyologlar Günü nedir? Biyologlar Gününe özel mesajlar neler?

BİYOLOGLAR GÜNÜ NEDİR?

Ülkemizde 16 Nisan tarihi her yıl Biyologlar Günü olarak kutlanmaktadır. Biyoloji yaşamın ilk ortaya çıkışından itibaren nasıl geliştiğini, çeşitliliğe etki eden bazı faktörleri, mevcut çeşitliliğin dünyadaki yayılışını, canlılık olaylarını yapı ve işleyişe dayalı şekilde inceleyip gelecekteki durumuyla ilgili tahminlerde bulunan bir bilim dalı olarak bilinmektedir. Biyoloji alanında sağlık sektöründen çevre ve tarım sektörüne kadar oldukça geniş bir alanda araştırma ve uygulama yapılmaktadır. Sağlık sektöründeki klonlama ve kök hücre teknoloji gibi pek çok önemli konuda biyologların imzası bulunmaktadır. Çeşitli hastalıklara karşı geliştirilmiş olan aşılar, bulunan antibiyotikler şu an halen hayat kurtarmaya devam etmektedir.

Günümüzde her türlü ilaç, kimyasal ve antibiyotik biyolojik yolla hızlı şekilde ve düşük maliyetle üretilebilmektedir. Alanda genellikle yaşamı tehdit eden gıda darboğazının aşılması, biyolojik çeşitliliğin etkin korunması, çölleşmenin engellenmesi, sağlıklı gıdaların temini ve çeşitli hastalıkların önlenmesi konularında kullanılabilecek temel bilim araştırmaları ve bu araştırmalara ışık tutacak biyoçeşitlilik çalışmaları yapılmaktadır. Çağımızda giderek daha da fazla önem kazanan Biyogüvenlik, Biyoteknoloji, Nanobiyoteknoloji, Biyogaz – Biyodizel- Biyorafineriler, Genom Projeleri, Çevre ve Biyoçeşitliliğin Korunması, Vektörel hastalıklarla mücadele, Biyoinformatik ve Biyoturizm gibi yeni alanlar da temelde çoğunlukla biyoloji bilimine dayanmaktadır. Bu çalışmalarla toplumların sosyoekonomik ve ekonomik kalkınmasına temel katkı sağlanmaktadır.

BİYOLOGLAR GÜNÜNE ÖZEL MESAJLAR...

Akıl ve vicdanın mesleği… Dünya Biyologlar Günü kutlu olsun

‘Canlı’ sistemini ve onunla ilişkili tüm sistemleri inceleyen, anlayan, anladıklarından yepyeni şeyler üreten, ürettiğini yine canlılar ve çevresindekiler için faydalı hale getirenlerin mesleği Biyologlar günü kutlu olsun.

Bu mesleğe gönül ve emek veren, bu mesleği hakkı ile icra eden tüm meslektaşlarımın 16 Nisan Dünya Biyologlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.

Her türlü ilaç, kimyasal ve antibiyotik biyolojik yolla hızlı şekilde ve düşük maliyetle üretilmesine katkıda bulunan biyologların Dünya Biyologlar Günü’nü kutluyorum.

Sağlık sektöründen çevre ve tarım sektörüne kadar oldukça geniş bir alanda araştırma ve uygulama yapan biyologların 16 Nisan Dünya Biyologlar Günü’nü kutluyorum.

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