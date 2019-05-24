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"Biz gerekçeli kararda gerekçe bulamadık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 23:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Biz gerekçeli kararda gerekçe bulamadık. Temel şey oy çalındığıydı. YSK'nin talimatla bu işi onaylayan hakimlerin gerekçesinde de itiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok. Yani net bir şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki oy çalınmamış"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararına yönelik, "Biz gerekçeli kararda gerekçe bulamadık. Temel şey oy çalındığıydı. YSK'nin talimatla bu işi onaylayan hakimlerin gerekçesinde de itiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok. Yani net bir şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki oy çalınmamış." dedi.

Akşener, partisince Ankara'da bir otelde düzenlenen iftara katıldı. Burada partililere hitap eden Akşener, İYİ Parti'nin Türkiye siyaseti için önemli bir oluşum olduğunu savunarak, "Büyük bir mücadele verdiniz. İyi ve cesur olmanın dışında herhangi bir tanımla izah edilemeyecek bir iş başardınız. İYİ Parti diye bir siyasi organizasyon hiç olmasaydı Türkiye bugün hangi şartlarda neyi tartışıyor olurdu? 31 Mart seçim sonuçlarının böyle olmasını sağlayan İYİ Parti'dir." diye konuştu.

Seçim sonuçlarının ardından tüm illerde çalışma yaptıklarını kaydeden Akşener, "Türkiye'de her ilin seçmeninin farklılaştığını gördük. Konya, Aksaray, Karaman, Niğde ve Nevşehir, bunları aynı seçmen kitlesine sahip iller zannederdik. Buralarda farklı seçmen davranışları olduğunu öğrendik. İllerimizde şimdi seçmen bazlı çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, tüzük kurultayına ilişkin şunları söyledi:

"Olağanüstü tüzük tadilat kurultayımız var. Biz apar topar kurulmuş bir partiyiz. Bu kurultayı yapma nedenlerimizden birisi uygulamadaki bazı aksaklıkları düzeltmektir. Çok büyük değişiklikler yok. Bir diğer amacımız da seçim olur olmaz 81 ilin il başkanlarıyla 6'şar kişi bir araya geldik. Şimdi kurucularımız ve üst kurul delegelerimizle de yarın bir araya geldiğimizde istişare toplantılarımızı tamamlamış olacağız. İki amacımız var."

YSK'nin gerekçeli kararı hatırlatılan Akşener, "Biz, gerekçeli kararda gerekçe bulamadık. Sayın Erdoğan talimat vermiş, YSK yerine getirmiş. Bunu gördük. Bir gerekçeye rastlayamadık. Temel şey oy çalındığıydı. YSK'nin talimatla bu işi onaylayan hakimlerin gerekçesinde de itiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok. Yani net bir şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki oy çalınmamış. Kaybedeceklerini düşünmemişler. Onun getirdiği hızlı bir talimatla seçim tekrarı sonucu." ifadesini kullandı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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