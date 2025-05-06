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Bize ev hayatını anlat, genel modunu tahmin edelim!

Ev dediğin yer biraz kalabalık bir kavram. Kimi için battaniyeyle kucaklaşmak, kimi için düzen takıntısının hüküm sürdüğü alan. Kimisi sabah çayıyla güne başlar, kimisi koltukta ters oturup dizisini açar. Peki senin ev halin neye benziyor? Buna bakarak genel modunu söyleyeceğiz!

Bize ev hayatını anlat, genel modunu tahmin edelim!

Genel modunu tahmin ediyoruz!

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Sabah gözünü açtığında ilk yaptığın şey nedir diye sorsak?

Sabah gözünü açtığında ilk yaptığın şey nedir diye sorsak?
Telefonu elime alırım. Belki de halen uykudayımdır.
Kahve çay bi’ şey... Onsuz konuşamam.
Evde bir tur atar, pencereyi açar, havayı kontrol ederim.
Uyanır uyanmaz müzik açarım. Sakinleşmem lazım.
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Eve biri geldiğinde evinin dağınık olduğunu laf arasında belirtti diyelim. Tepkin ne olur?

Eve biri geldiğinde evinin dağınık olduğunu laf arasında belirtti diyelim. Tepkin ne olur?
O kadar da dağınık sayılmaz bence.
Temizlemeden oturamam zaten.
Gözüm kanıyor ama şu anlık görmemiş gibi yapacağım.
Eh, ev dediğin biraz dağınık olur.
3/8

Devam edelim! Yemek yaparken...

Devam edelim! Yemek yaparken...
Tarif açarım. Her şey ölçülü olacak.
Kafama göre takılırım, ruhumdan ne koparsa.
Sipariş butonuna elim hızlı gider.
Mutfağı laboratuvar gibi kullanırım, denemeler çok önemli.
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Evde biri varken kendi köşeni kullanamadığında rahatsız olur musun?

5/8

Evde ses olması hoşuna gidiyor mu?

Evde ses olması hoşuna gidiyor mu?
Sessizlik candır.
Hafif müzik iyidir, ortam olur.
Dizi arkada döner, ben başka şeyler yaparım.
Evde çocuk sesi varsa zaten başka sese gerek yok.
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Evinde olmasını istediğin ya da evinde zaten olan bir dekorasyon seçer misin?

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Kıyafet konusunda ev halin nasıl?

Kıyafet konusunda ev halin nasıl?
Eşofman altı + tişört = Stil.
Evde bile şık olurum. Alışkanlık!
Ne bulursam. O an ne kolayıma geliyorsa.
Battaniyeye sarılıp gezsem yadırgamam.
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Son olarak evde seni en çok sinirlendiren şey ne olablir?

Son olarak evde seni en çok sinirlendiren şey ne olablir?
Açık bırakılan ışıklar.
Bulaşıkta bekleyen kaşık.
Sessizliği delen gürültü.
Üzerine basılan minik lego.
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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