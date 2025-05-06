Bize ev hayatını anlat, genel modunu tahmin edelim!

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Sabah gözünü açtığında ilk yaptığın şey nedir diye sorsak?
Telefonu elime alırım. Belki de halen uykudayımdır.
Kahve çay bi’ şey... Onsuz konuşamam.
Evde bir tur atar, pencereyi açar, havayı kontrol ederim.
Uyanır uyanmaz müzik açarım. Sakinleşmem lazım.
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Eve biri geldiğinde evinin dağınık olduğunu laf arasında belirtti diyelim. Tepkin ne olur?
O kadar da dağınık sayılmaz bence.
Temizlemeden oturamam zaten.
Gözüm kanıyor ama şu anlık görmemiş gibi yapacağım.
Eh, ev dediğin biraz dağınık olur.
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Devam edelim! Yemek yaparken...
Tarif açarım. Her şey ölçülü olacak.
Kafama göre takılırım, ruhumdan ne koparsa.
Sipariş butonuna elim hızlı gider.
Mutfağı laboratuvar gibi kullanırım, denemeler çok önemli.
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Evde ses olması hoşuna gidiyor mu?
Hafif müzik iyidir, ortam olur.
Dizi arkada döner, ben başka şeyler yaparım.
Evde çocuk sesi varsa zaten başka sese gerek yok.
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Kıyafet konusunda ev halin nasıl?
Eşofman altı + tişört = Stil.
Evde bile şık olurum. Alışkanlık!
Ne bulursam. O an ne kolayıma geliyorsa.
Battaniyeye sarılıp gezsem yadırgamam.
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Son olarak evde seni en çok sinirlendiren şey ne olablir?
Bulaşıkta bekleyen kaşık.
Sessizliği delen gürültü.
Üzerine basılan minik lego.