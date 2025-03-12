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Bize ev temizliği rutininden bahset, sana bir film önerelim!

24.02.2025 12:41
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Ev temizliği, bazılarımız için terapi, bazılarımız için felaketin ayak sesleri… Peki, sen bu kaosun neresindesin? Verdiğin cevaplara göre temizlik tarzını analiz ediyoruz ve sana bir film öneriyoruz!

Bize ev temizliği rutininden bahset, sana bir film önerelim!

Hadi bakalım, başlıyoruz. 🧹

Hazırsan sorular gelsin! 🧼

1/8

Temizlikle aran nasıl?

Temizlikle aran nasıl?
Haftada bir detaylı temizlik yaparım.
Her gün ufak tefek toparlarım.
Ayy… Temizlikten pek hoşlandığım söylenemez.
Minimal yaşam, az eşya, az temizlik felsefem.
2/8

Temizlik yaparken kendini hangi film karakteri gibi hissediyorsun?

Monica Geller
Mrs. Doubtfire
Jack Sparrow
Shrek
3/8

Bir gün boyunca temizlik yapmak zorunda olsan, bunu hangi şekilde yapmayı tercih edersin?

Bir gün boyunca temizlik yapmak zorunda olsan, bunu hangi şekilde yapmayı tercih edersin?
Her saat başı kendime küçük ödüller vererek.
Disney prensesleri gibi şarkı söyleyerek.
Süpürgeyi ata, paspası kılıç olarak hayal edip bir aksiyon sahnesi yaratarak.
Beynimle pazarlık yapıp "Sadece 10 dakika daha" diyerek bütün günü geçirerek.
4/8

Eğer bir temizlik ürünü olsaydın, hangisi olurdun?

Mikrofiber bez
Bulaşık süngeri
Cam silici
Vileda
5/8

Bir anlık dalgınlıkla yanlış temizlik ürününü kullandın mı?

6/8

Şimdi de süpürgeyle etrafta dolaşıyorsun. Ama aniden elektrik süpürgesi bir şeyi içine çekti! Sence ne olabilir?

Şimdi de süpürgeyle etrafta dolaşıyorsun. Ama aniden elektrik süpürgesi bir şeyi içine çekti! Sence ne olabilir?
Kaybolan bir çorap…
Kulaklığımın ucu!
Ayy, kedimin oyuncağını çektim.
Açıkçası ne olduğunu bilmiyorum ama çıtırdayan bir şeydi…
7/8

Peki, evinin en fazla göz ardı ettiğin bölgesi hangisi?

Dolap içleri
Buzdolabının içi
Halının altı
Balkon
8/8

Ve son soru: Temizlik senin için hangi duyguya daha yakın?

Ve son soru: Temizlik senin için hangi duyguya daha yakın?
Tatmin
Eğlence
Stres
Mecburiyet
Anahtar Kelimeler:
temizlik film Philips Yaşam Kategorisi
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