Bize ev temizliği rutininden bahset, sana bir film önerelim!

Hazırsan sorular gelsin! 🧼

1/8 Temizlikle aran nasıl? Haftada bir detaylı temizlik yaparım. Her gün ufak tefek toparlarım. Ayy… Temizlikten pek hoşlandığım söylenemez. Minimal yaşam, az eşya, az temizlik felsefem.

2/8 Temizlik yaparken kendini hangi film karakteri gibi hissediyorsun? Monica Geller Mrs. Doubtfire Jack Sparrow Shrek

3/8 Bir gün boyunca temizlik yapmak zorunda olsan, bunu hangi şekilde yapmayı tercih edersin? Her saat başı kendime küçük ödüller vererek. Disney prensesleri gibi şarkı söyleyerek. Süpürgeyi ata, paspası kılıç olarak hayal edip bir aksiyon sahnesi yaratarak. Beynimle pazarlık yapıp "Sadece 10 dakika daha" diyerek bütün günü geçirerek.

4/8 Eğer bir temizlik ürünü olsaydın, hangisi olurdun? Mikrofiber bez Bulaşık süngeri Cam silici Vileda

5/8 Bir anlık dalgınlıkla yanlış temizlik ürününü kullandın mı?

6/8 Şimdi de süpürgeyle etrafta dolaşıyorsun. Ama aniden elektrik süpürgesi bir şeyi içine çekti! Sence ne olabilir? Kaybolan bir çorap… Kulaklığımın ucu! Ayy, kedimin oyuncağını çektim. Açıkçası ne olduğunu bilmiyorum ama çıtırdayan bir şeydi…

7/8 Peki, evinin en fazla göz ardı ettiğin bölgesi hangisi? Dolap içleri Buzdolabının içi Halının altı Balkon