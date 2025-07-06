Bize kahve hazırla, ruh halini tahmin edelim!

Kahve sadece bir içecek değil ruh halimizin de aynası! Nasıl bir fincan kahve içmek istediğin aslında iç dünyan hakkında minik ipuçları veriyor. O yüzden bu testte sıfırdan bir kahve hazırlamanı istiyoruz. Biz de cevaplarından yola çıkarak ruh halini tahmin etmeye çalışacağız! Bakalım sonuç ne olacak?
21.06.2025 01:01
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1/10
İlk adım: Suyu kaynattın. Sırada ne var?
Önce bir iki dakika beklerim, kahveye yazık olmasın.
Ben makineyle yapıyorum ya, uğraşamam hiç.
Kaynadıysa dök gitsin, neyi bekleyeceğim?
Termometrem hazır beklerim!
2/10
Hangi tür kahve için hazırlık yapıyorsun?
Americano
Latte
Espresso
Aromalı karışımlar
3/10
Çekirdek mi, öğütülmüş mü?
Çok zamanım olmuyor genelde, o yüzden öğütülmüş tercih ediyorum.
Kahve makinem karar versin, ben ona güveniyorum.
Çekirdekten öğütmek ayrı bir keyif.
Evde şu an ne varsa onu kullanırım, çok fark etmiyor.
4/10
Hangi aromayı seçiyorsun?
5/10
Kahvenin sertlik derecesi ne?
Beni tokatlayacak bir şey istiyorum.
Ne çok yumuşak ne çok sert, orta karar.
Ayy karar veremedim şimdi, evde ne vardı diye bir bakayım.
Yumuşak içimden başkasına elim gitmiyor.
6/10
Tatlandırıcı konusunu ne yapıyoruz?
Ne şeker ne doğal tatlandırıcılar, kahvenin kendi tadı yetiyor bana.
Bal, tarçın... Doğal olan her şey bana uyar.
Bir kaşık şekerden kimseye zarar gelmez.
Şurubu dök, üstüne de krema gelsin! 😋
7/10
Kahveni sıcak mı, soğuk mu alırsın?
Kural belli: Yazın buzlu, kışın sıcak kahve.
Kaynar olmasın bana yeter!
Keyfime göre derdim ama genelde buzlu kahve tercih ediyorum.
Kahve dediğin sıcak içilir.
8/10
Kahveni hazırlarken arkada hangi müzik çalıyor?
9/10
Kahvene süt eklemek ister misin?
Bol sütlü bol köpüklü olsun!
Çok aramam ama iyi bir kombinasyon olursa da hayır demem.
Sıcak değil de buz gibi bir sütle içince keyfi daha iyi çıkıyor.
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