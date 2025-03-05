Bize tarzından bahset, tarzının hangi Türk dizisine benzediğini söyleyelim!

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Gardırobunu açtığında en çok hangi renkler göze çarpıyor?
Pastel tonlar ve canlı renkler.
Bej, haki, toprak tonları.
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Ani bir plana davet edildin. Ne giyersin? Birkaç saniyen var!
Hemen klasik siyah elbisemi giyerim.
Renkli bir kombin yaparım.
Rahat bir şeyler seçerim, rahatlık önemli.
Ne bulursam onu giyerim, kim takar?
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"Bu bana hiç yakışmaz" dediğin parça bunlardan hangisi?
Neon renkli platform ayakkabılar.
Sade ve düz bir siyah elbise.
Dar ve kısıtlayıcı kıyafetler.
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Hava soğuk, dışarı çıkıyorsun. Üzerine ne alırsın?
Renkli bir kaban veya kürk. Yapay kürk elbette!
Bol bir sweatshirt veya hırka.
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Ayakkabı dolabında en çok hangisi var?
Topuklu ayakkabı veya loafers.
Platform botlar veya spor sneaker.
Rahat babetler veya sandaletler.
Her çeşitten birer tane var.
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"Bugün ne giysem?" diye düşünürken genelde...
Hep aynı tarzı seçiyorum.
Renkli ve desenli parçalara yöneliyorum.
Rahat olanı tercih ediyorum.
Dolabı karıştırıp ilk bulduğumu giyiyorum.