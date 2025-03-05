Bize tarzından bahset, tarzının hangi Türk dizisine benzediğini söyleyelim!

Tarzının hangi Türk dizisine benzediğini öğrenelim!

1/8 Gardırobunu açtığında en çok hangi renkler göze çarpıyor? Pastel tonlar ve canlı renkler. Bej, haki, toprak tonları. Karışık renkler var. Siyah, beyaz, gri.

2/8 Ani bir plana davet edildin. Ne giyersin? Birkaç saniyen var! Hemen klasik siyah elbisemi giyerim. Renkli bir kombin yaparım. Rahat bir şeyler seçerim, rahatlık önemli. Ne bulursam onu giyerim, kim takar?

3/8 Hangi aksesuar olmadan asla dışarı çıkmazsın?

4/8 "Bu bana hiç yakışmaz" dediğin parça bunlardan hangisi? Neon renkli platform ayakkabılar. Sade ve düz bir siyah elbise. Dar ve kısıtlayıcı kıyafetler. Dizi yırtık pantolonlar.

5/8 Hava soğuk, dışarı çıkıyorsun. Üzerine ne alırsın? Klasik bir trençkot. Renkli bir kaban veya kürk. Yapay kürk elbette! Bol bir sweatshirt veya hırka.

6/8 Ayakkabı dolabında en çok hangisi var? Topuklu ayakkabı veya loafers. Platform botlar veya spor sneaker. Rahat babetler veya sandaletler. Her çeşitten birer tane var.

7/8 "Bugün ne giysem?" diye düşünürken genelde... Hep aynı tarzı seçiyorum. Renkli ve desenli parçalara yöneliyorum. Rahat olanı tercih ediyorum. Dolabı karıştırıp ilk bulduğumu giyiyorum.