KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler

Dizilerde bazen öyle çiftler oluyor ki dizinin hikayesinin önüne geçiyor. Herkesi aşklarıyla etkileyen bu çiftler sayesinde aşka inancımız tazeleniyor. Bizi aşka inandıran o çiftler hangileri peki?

Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler

1. Ayşegül - Poyraz

Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler 1
Poyraz Karayel dizisinin o ikonik çifti hiç unutulur mu? Mafya babasının kızı Ayşegül ve eski polis Poyraz'ın hikayesi bizi daha ilk bölümden içine çekti. Onların aşkı belki mutlu sona ulaşamadı ama aklımızda o büyük aşkları kaldı.

2. Feriha - Emir

Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler 2
Bir dönemin travması Feriha ve Emir aşkı. İmkansız bir aşk hikayesi yazan ikili, önlerine çıkan engelleri aşmak için çok çabaladılar. Tam kavuştular derken onlar da mutlu sona ulaşamayan aşıklardan oldular.

3. Nazlı - Niko

Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler 3
Onlarınki tam bir imkansız aşktı. Yunan Niko ve Antepli Nazlı... Kültürel farklılıklar onları bazen yıpratsa da sonunda aşkları ile her engeli aşmayı başardılar. Onların aşkları için verdikleri mücadele hepimize ilham olmuştu.

4. Esra - Behzat Ç.

Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler 4
Amirim ve savcı Esra, bir türlü kavuşamayan aşıklardandı. Tam kavuşuyorlar derken olaylar hiç bitmiyordu. Onları belki hiç tam mutlu göremedik ama savcı Esra zaten Behzat amirimle mutsuzluğa da vardı. Onlarınki de mutsuz bir aşk hikayesi oldu ama yine de aşka inancımızı tazeliyorlardı.

5. Ceylin - Ilgaz

Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler 5
Herkesin hayranlıkla izlediği bir aşktı onlarınki. Avukat Ceylin ve savcı Ilgaz aslında bir araya gelemeyecek iki zıt karakterdi. Ama aşk onları bir araya getirdi. Türlü türlü zorlukları hep aşkları ile atlatabildiler.

6. Hülya - Kerim

Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler 6
Hülya ve Kerim'in ilişkileri biraz tersten başladı diyebiliriz. Önce evlenen sonra aşık olan ikilinin aşkları aklımıza kazınan aşklardan olmayı başardı. Mutlu sonla biten aşkları ile kalbimizde yer edinmeyi başardılar.

7. Leyla - Civan

Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler 7
Yaşadıkları zorlu hayatta onlar sadece birbirlerine sahiptiler. İzlerini kaybetseler de bitmeyen aşkları sayesinde yıllar sonra birbirlerini buldular. Aşkları sayesinde her engeli aştılar zaten. İzlerken bizi de kendilerine aşık etmeyi başardılar!

8. Yağmur - Akgün

Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler 8
Babasına rağmen Akgün'ü seven Yağmur, çok sevdiği savcının kızına aşık olan Akgün... Onlar bütün engelleri birlikte yan yana durarak aşabildiler. Hayatta çok zorluklar yaşasalar da birbirlerine duydukları aşk ile ayakta kalabildiler.

9. Nare - Şahin

Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler 9
Son zamanlarda hepimizi ekrana kitleyen Uzak Şehir'de aşktan bol bir şey yok aslında. Onlardan biri de aşklarına herkesin hayran olduğu Nare ve Şahin. Anneleri ne kadar istemese de evlenen ikiliyi şimdi neler bekliyor bilmiyoruz ama aşklarıyla her engeli aşacaklarına eminiz!

10. Zeynep - Fatih

Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler 10
Mecburen evlenen ikili gözlerimizin önünde birbirlerine aşık oldular. Onların minik ama tatlı ailelerini izlerken hepimizin gözlerinden kalpler fışkırıyordu.

Anahtar Kelimeler:
dizi çift Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.