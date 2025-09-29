Bizi aşka onlar inandırdı! Türk dizilerindeki en unutulmaz çiftler

1. Ayşegül - Poyraz



Poyraz Karayel dizisinin o ikonik çifti hiç unutulur mu? Mafya babasının kızı Ayşegül ve eski polis Poyraz'ın hikayesi bizi daha ilk bölümden içine çekti. Onların aşkı belki mutlu sona ulaşamadı ama aklımızda o büyük aşkları kaldı.

2. Feriha - Emir



Bir dönemin travması Feriha ve Emir aşkı. İmkansız bir aşk hikayesi yazan ikili, önlerine çıkan engelleri aşmak için çok çabaladılar. Tam kavuştular derken onlar da mutlu sona ulaşamayan aşıklardan oldular.

3. Nazlı - Niko



Onlarınki tam bir imkansız aşktı. Yunan Niko ve Antepli Nazlı... Kültürel farklılıklar onları bazen yıpratsa da sonunda aşkları ile her engeli aşmayı başardılar. Onların aşkları için verdikleri mücadele hepimize ilham olmuştu.

4. Esra - Behzat Ç.



Amirim ve savcı Esra, bir türlü kavuşamayan aşıklardandı. Tam kavuşuyorlar derken olaylar hiç bitmiyordu. Onları belki hiç tam mutlu göremedik ama savcı Esra zaten Behzat amirimle mutsuzluğa da vardı. Onlarınki de mutsuz bir aşk hikayesi oldu ama yine de aşka inancımızı tazeliyorlardı.

5. Ceylin - Ilgaz



Herkesin hayranlıkla izlediği bir aşktı onlarınki. Avukat Ceylin ve savcı Ilgaz aslında bir araya gelemeyecek iki zıt karakterdi. Ama aşk onları bir araya getirdi. Türlü türlü zorlukları hep aşkları ile atlatabildiler.

6. Hülya - Kerim



Hülya ve Kerim'in ilişkileri biraz tersten başladı diyebiliriz. Önce evlenen sonra aşık olan ikilinin aşkları aklımıza kazınan aşklardan olmayı başardı. Mutlu sonla biten aşkları ile kalbimizde yer edinmeyi başardılar.

7. Leyla - Civan



Yaşadıkları zorlu hayatta onlar sadece birbirlerine sahiptiler. İzlerini kaybetseler de bitmeyen aşkları sayesinde yıllar sonra birbirlerini buldular. Aşkları sayesinde her engeli aştılar zaten. İzlerken bizi de kendilerine aşık etmeyi başardılar!

8. Yağmur - Akgün



Babasına rağmen Akgün'ü seven Yağmur, çok sevdiği savcının kızına aşık olan Akgün... Onlar bütün engelleri birlikte yan yana durarak aşabildiler. Hayatta çok zorluklar yaşasalar da birbirlerine duydukları aşk ile ayakta kalabildiler.

9. Nare - Şahin



Son zamanlarda hepimizi ekrana kitleyen Uzak Şehir'de aşktan bol bir şey yok aslında. Onlardan biri de aşklarına herkesin hayran olduğu Nare ve Şahin. Anneleri ne kadar istemese de evlenen ikiliyi şimdi neler bekliyor bilmiyoruz ama aşklarıyla her engeli aşacaklarına eminiz!

10. Zeynep - Fatih



Mecburen evlenen ikili gözlerimizin önünde birbirlerine aşık oldular. Onların minik ama tatlı ailelerini izlerken hepimizin gözlerinden kalpler fışkırıyordu.