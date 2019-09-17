BOGOTA (AA) - DANIEL SALGAR ANTOLINEZ/MUHAMMED EMİN CANİK - Kolombiya'da silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono, örgütün bazı eski liderlerinin silahlanmasıyla zedelenen barış sürecine ilişkin, "Şu bir gerçek ki silah bırakan FARC mensupları öldürülüyor. Birçok kez söyledim, bizi öldürmelerine rağmen barış yolunda ilerliyoruz." dedi. FARC Genel Başkanı Londono, partisinin genel merkezinde Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış anlaşmasında örgütün başmüzakerecisi Ivan Marquez'in bazı eski liderlerle aldığı silahlanma kararına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Londono, silahlanma kararının barış anlaşması üzerindeki etkisi hakkında, "Bu konunun üzerine temiz bir sayfa açılması iyi olur. Kendi hatalarını gizlemek için bildiri yayınlayan modası geçmiş bir avuç hayalperest, benim çıkardığım sonuç budur. Bunların ne bir projesi ne de bizim yaptığımız şey üzerinde bir etkileri var. Barış anlaşması imzalayanların yüzde 95'ten fazlası olarak FARC partisine, Kolombiya ve dünyaya sözümüzde duracağımızı bildirdik." diye konuştu.

- "Tekrar silahlanmanın haklı yanı yok" Silahlanma kararı alanların ciddi bir tehlike oluşturup oluşturmadığına ilişkin Londono, "Silahlanma kararı alanların çoğunu tanıyorum, onlarla birlikte yaşadım, birlikte çatışmalara girdim. Bu karara samimi bir şekilde üzüldüm çünkü Marquez ile Jesus Santrich'in Havana'daki barış görüşmelerindeki rolü büyüktü. Ancak aldıkları kararla bütün bu çabaların sonuçlarına zarar vermeleri üzücü bir durum." değerlendirmesinde bulundu. Londono, silahlı bir örgüt yapısının zor oluştuğuna dikkati çekerek, "Bakın, barış görüşmelerine kadar FARC'ın sahip olduğu şartlarla bir yapı oluşturmak 50 yıldan fazla bir zaman aldı. Son derece karmaşık ve zor bir çatışmanın ortasında, emrinin altındakilerin bile kontrolden çıkabildiği durumlarda birlikler oluşturmak, insanları belirli prensipler altında bir arada tutmak hiç kolay değil." şeklinde konuştu. Tekrar silahlanma kararına şiddetle karşı çıkan Londono, "Yalnızca FARC değil Kolombiya'daki diğer siyasi partiler, hükümet ve uluslararası toplum Marquez'in silahlanma kararını reddederek bu kararın hiçbir şekilde haklı yanının olmadığını belirtti." ifadelerini kullandı.

- "Bizi öldürmelerine rağmen barış yolunda ilerliyoruz" Londono, barış anlaşmasından sonra öldürülen eski FARC mensupları hakkında, "Şu bir gerçek ki silah bırakan FARC mensupları öldürülüyor. Birçok kez söyledim, bizi öldürmelerine rağmen barış yolunda ilerliyoruz. Yalnızca eski FARC mensupları değil, insan hakları ve çevre savunucularını da öldürüyorlar. Bu, iç çatışmanın bir sonucu ve hala üstesinden gelmemiz gereken bir konu." ifadelerini kullandı. Eski FARC mensuplarının öldürülmesinin tekrar silahlanmaya yol açmaması gerektiğini belirten Londono şöyle devam etti: "Elbette bu ölümler, eski mensupların silahlanma kararını etkiler ama biz barış anlaşmasını imzaladığımızda bunu biliyorduk. Ivan Marquez ve tekrar silahlanma kararını açıkladıkları videoda yer alanlar bunu biliyordu, bunları konuştuk, analiz ettik. Barış anlaşması bizim için varılan bir sonuç değil oldukça karmaşık ve zorlu bir sürecin başladığı bir başlangıç noktasıydı. Kolombiya'da şiddete yol açan aşırı sağ sessiz sakin kalmayacağını, bizim hayatımıza kast edeceğini biliyorduk, bu yeni bir şey değil."

Kolombiya'da kutuplaştırmayı tırmandırmaktan kaçınılması gerektiğini belirten Londono, hem kendilerine hem hükümete düşen görevin yaftalamayı ve ayrışmayı en aza indirgemek olduğunu söyledi. - "Barış anlaşmasını her geçen gün daha fazla kişi savunuyor" Londono, barış anlaşmasının basit olmadığına dikkati çekerek, barış anlaşmasından sonra gelen hükümetin başından beri Kolombiyalıların barış yolunda ilerlemesine karşı çıktığını dile getirdi. Barış anlaşmasının sürekliliğine vurgu yapan Londono şu şekilde devam etti: "Barış anlaşmasının kimsenin müdahale edemeyeceği kendi ömrü var ve barış anlaşması FARC'ın değil, Kolombiya halkıyla uluslararası toplumun bir mirasıdır. Her geçen gün bu anlaşmayı daha fazla kişi savunuyor. Bütün problemlerin üstesinden gelinebilir, ne kadar çok kişi barışı desteklerse sorunları çözmek daha kolay olur, ki şu anda gerçekleşen de budur." - Venezuela, Kolombiya'da barışı destekledi Londono, Kolombiya'nın Venezuela hükümetini eski FARC liderlerine yardım etmekle suçlamasının ardından iki ülke arasında oluşan gerginliğin azaltılması için çalıştıklarını belirtti.