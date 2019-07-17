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"Bizim konut satışlarımızda bir düşme yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

TOKİ Başkanı Ömer Bulut: - "TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kurayla satılan konutlardır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye'deki konut satışlarına ilişkin, "TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kurayla satılan konutlardır." dedi.

Bulut, Afyonkarahisar Belediyesi termal otelinde gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ'nin artık yatay mimariyi ve mahalle kültürünü esas alan projeler geliştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 bin sosyal konut müjdesini hatırlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda biz 50 bin sosyal konutun talep toplamalarını gerçekleştirdik. Kuralarını da 19 Ağustos itibariyle tamamlayacağız. 15 bine yakın inşaata da bir taraftan başladık. Dolayısıyla 2019 yılında biz, 50 bin sosyal konutun inşallah inşaatına başlamış olacağız. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın önümüzdeki süreçte hem sosyal konut hem de kentsel dönüşüm noktasında hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda yeni konut uygulamalarımız devam edecek."

- "Bütün projelerimize yüksek oranda bir talep var"

Bir gazetecinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'deki konut satışlarına bağlı olarak TOKİ'nin konut satışlarında bir düşüş olup olmadığı yönündeki sorusuna karşılık Bulut, şu değerlendirmede bulundu:

"TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kuralı satılan konutlardır. Türkiye'deki konut satışları da Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ortaya konan verilerdir. Ama konut satışlarını da sadece tapu üzerinden yapılan işlemler olarak değil de satış sözleşmeleri açısından da değerlendirmek gerekir. TOKİ olarak zaten şu anda bizim satışa çıkıp da çok talep görmeyen projemiz olmadı. Bütün projelerimize yüksek oranda bir talep var."

- Afyonkarahisar'a "Millet Bahçesi" müjdesi

Ömer Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Afyonkarahisar'da Mısri ve İmaret camilerinin etrafındaki kentsel dönüşüm çalışmalarına yakın zamanda başlayacağını vurguladı.

Afyonkarahisar'a yapılacak yatırımlardan bahseden Bulut, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da sosyal konut ve diğer yatırımlar açısından projelerimiz oluyor. Bu bağlamda burada devam eden yatırımlarımız da var. Yıl sonuna kadar ihalesini gerçekleştireceğimizi ümit ettiğim Millet Bahçesine, inşaat mevsimine de denk gelirse yıl sonu ya da gelecek yılın başında başlamış olacağız."

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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut

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