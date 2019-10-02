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Bizon saldırısına uğradığı parkta randevu verdi, kadın da boynuzlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan bir adam sevgilisiyle buluşmak için, aylar önce bir bizon tarafından saldırıya uğradığı parkı seçti. Randevu, genç kadının da boynuzlanmasıyla sona erdi.

Bizon saldırısına uğradığı parkta randevu verdi, kadın da boynuzlandı

Antelope Adası Eyalet Parkı’nda 1 Haziran’da yaşanan olayda, 30 yaşındaki Kyler Bourgeous, parkın en yüksek noktasına tırmandığı bir sırada iki bizonla karşılaştı. Hayvanları çok yakınına gelene kadar fark etmeyen Bourgeous, bizonlardan biri tarafından boynuzlandı.

Kalçasından ve koltuk altından aldığı darbeler nedeniyle genç adamın kaburgaları kırıldı, akciğerleri iflas etti. Birkaç hafta tedavi gören Bourgeous, öksürdüğü zaman hâlâ kaburgalarında acı hissettiğini söyledi.

Bourgeous, aynı garip olayın tekrar edeceğini düşünmediği için kız arkadaşı 22 yaşındaki Kayleigh Davis’i günbatımını izlemek için aynı parka davet etti.

27 Eylül’de Bourgeous ile buluşmak için parka giden Davis de bir bizonla karşılaştı. Kaçmaya çalışan Davis, bizondan aldığı boynuz darbesiyle havaya fırladı. Genç kadının bileği kırıldı ve bacağından yaralandı. Davis, iki günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Antelope Adası’nı ‘özel kılan’ bir şeyler olduğunu ve çocukluğundan beri orada yürüyüş yaptığını belirten Kyler Bourgeous, artık bizonlar nedeniyle tedirgin hissettiğini ifade etti.

Davis ise hâlâ saldırı nedeniyle kâbus gördüğünü söyledi.

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Bizon park Randevu boynuzlama

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