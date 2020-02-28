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Black Shark 3 kamera kurulumu ile dikkatleri üzerine çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.02.2020 09:28 | Son Güncelleme

Xiaomi serinin üçüncü telefonu üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Mart ayında resmi olarak tanıtılacak olan telefon, bugün kanlı canlı bir şekilde görüntülendi.

Black Shark 3 kamera kurulumu ile dikkatleri üzerine çekiyor

Gücünü 2020 yılı amiral gemisi modelleri gibi Qualcomm’un SD 865 yonga setinden alacak olan telefonda 12 GB RAM yer alacak. Bir iddiaya göre ise bu modelin 16 GB bellekli sürümü de bulunacak. Tabii 16 GB bellekli sürümünün 1.000 dolar bandını aşacağını belirtelim.

XİAOMİ BLACK SHARK 3 ÖZELLİKLERİ

PUBG Mobile, Fortnite ve Call of Duty Mobile gibi rekabetçi ve uzun süren oyunlar için ise bu modelde sıvı soğutma sistemine yer verilecek. Bu sayede telefonda ısınma Snapdragon 865 kullanan diğer modellere göre 10 dereceye kadar az olabilecek.

XİAOMİ BLACK SHARK 3 KAMERALARI İLE İDDİALI

Telefonun kamerası ile de iddialı olması bekleniyor. Telefonda bugün çıkan görsele göre üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. Bu kameraların geniş açılı + ultra geniş açılı + derinlik sensoru olarak konumlandırılacağını düşünüyoruz.

Ayrıca telefonun ekranı 120 Hz tazeleme hızını destekleyecek. Bu hızı 60 Hz ve 90 Hz olarak da manuel olarak değiştirebileceksiniz.

Telefonun orta üst bölümünde V şeklinde konumlandırılacak olan bu kameralar, şimdiye kadar görülmüş en orijinal kamera dizilimi olacak gibi görünüyor. 800 dolar bandını zorlayacak olan bu model bakalım Türkiye’de satışa sunulacak mı?

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