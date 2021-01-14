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Black Shark 4 resmileşti

14.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Black Shark 4 resmileşti

Xiaomi’nin alt markası olan Black Shark, piyasaya süreceği bir sonraki akıllı telefonunu açıkladı. Yeni telefonun adı Black Shark 4 olacak. Cihaz, 4.500 mAh bataryası için 120W kablolu hızlı şarjla geliyor.

Bugün markanın CEO’su, bir prototip Black Shark 4’ün AnTuTu kıyaslamasında şimdiye kadarki en yüksek puanı elde etmeyi başardığı açıkladı. Black Shark 4, CEO tarafından paylaşılan bilgilere göre 788.505 AnTuTu skoru alarak AnTuTu‘nun en güçlü cihazı oldu. Luo Yuzhou “Yeni nesilde güçlü bir performansa sahip olmak gerek. Bunun için Black Shark mühendisleri ile yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 800.000 puana yakın bir skor alan yeni amiral gemisi için çalışmalara devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Cihazın aldığı puan, Xiaomi’nin Mi 11’inden veya Oppo Find X3 gibi diğer yayınlanmamış telefonlardan çok daha fazlası.

Ancak markanın CEO’su hala tam olarak tatmin olmadığını ifade etti. Anlaşılan Black Shark 4 AnTuTu’daki 800.000 puan barajını aşana kadar da tatmin olmayacak.

BLACK SHARK 4'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Teaser kampanyası şimdiden paylaşıldığına göre, Black Shark 4’ün resmi duyurusunun birkaç hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Telefonun 1080×2400 çözünürlüğe sahip bir OLED ekrana sahip olması ve Snapdragon 888 yonga setiyle gelmesi de beklentiler arasında. Dikkat çeken bir diğer özellik ise cihazın 5 dakikadan daha kısa bir sürede tam şarja ulaşma kapasitesine sahip olması. Tüm iddialar doğru çıkacak mı bekleyip resmi duyuruda göreceğiz.

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