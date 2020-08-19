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BlackBerry akıllı telefon sektörüne geri dönüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.08.2020 18:00 | Son Güncelleme

BlackBerry, küllerinden doğruyor. Bir dönem ürettiği telefonlarla akıllara kazınan ve BlackBerry Messenger ile WhatsApp'tan önce ilgi odağı olan BlackBerry, Onward Mobility'nin açıklamasına göre tekrar akıllı telefon üretmeye başlayacak.

BlackBerry akıllı telefon sektörüne geri dönüyor!

BlackBerry telefon sektöründe zirveyi zorlarken bir anda tabiri caizse yere çakıldı. Bunda Apple, Samsung ve Huawei gibi akıllı telefonların etkisi çok büyük. Rakipleri karşısında tutunamayan ve son ürettiği telefonlarla da umduğunu bulamayan BlackBerry, şimdi ise şansını ikinci defa denemeye hazırlanıyor.

BLACKBERRY ONWAND MOBİLİTY İLE SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Onward Mobility adını taşıyan mobil cihazlara odaklı bir güvenlik şirketi, 2021 yılında BlackBerry markalı akıllı telefonlar üreteceğini duyurdu. Resmi internet sitesinden BlackBerry telefonlara dair bilgilendirmeler sunan şirket, telefonlarını görünüşe bakılırsa Foxconn'un kuruluşu FIH Mobile ile üretecek. Ayrıca Onward Mobility'nin üreteceği telefonlar güvenlik konusunda da güçlü olacak. Tabi bu firmanın paylaşımlarından yapılan bir çıkarım.

BlackBerry

BLACKBERRY TELEFONLARIN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

2021 model BlackBerry telefonlar hakkında henüz kesin bilgiler yok. Firmanın internet sitesindeki duyurusunda ise telefonların 5G desteği ile geleceği paylaşılıyor. Telefonların bilinen tek özelliği şimdilik bu. BlackBerry'nin efsaneleşen fiziksel tuş takımının ise 2021 model telefonlarda da bulunma ihtimali çok yüksek. Zira, birçok BlackBerry fanı fiziksel tuş takımı olmayan bir BlackBerry telefona tepki gösterebilir.

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