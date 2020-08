BlackBerry akıllı telefon sektörüne geri dönüyor!

BlackBerry telefon sektöründe zirveyi zorlarken bir anda tabiri caizse yere çakıldı. Bunda Apple, Samsung ve Huawei gibi akıllı telefonların etkisi çok büyük. Rakipleri karşısında tutunamayan ve son ürettiği telefonlarla da umduğunu bulamayan BlackBerry, şimdi ise şansını ikinci defa denemeye hazırlanıyor.

.@_OnwardMobility announces licensing agreement with BlackBerry to deliver a BlackBerry 5G Smartphone. Read the blog for details: https://t.co/qpjircdxvS pic.twitter.com/qmOIErDAi9