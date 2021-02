Blackpink’ten ‘500 milyon’ paylaşımı! Yeni bir rekor geldi

15 Şubat’ta Blackpink grubunun ‘Ice Cream’ isimli müzik videosu YouTube’da 500 milyon görüntülemeyi aşltı. 28 Ağustos 2020’de yayınlanan şarkı bu rekoru aşan sekizinci grup müzik videosu oldu.

6 aylık serüveninin ardından kırılması zor bir rekora imza atan Balckpink grubu sosyal medya hesabından sevenlerine bir mesaj gönderdi. Grubun resmi sosyal medya hesabında şarkının afişi yayınlandı ve ‘500 milyon’ ibaresi düşünüldü. Selena Gomez ile birlikte kaydettikleri videonun başarısının ardından Blackpink grubu ayrılık haberlerini de kesin bir dille yalandı. Grup üyeleri bir solo kariyerlerine devam ederken bir yandan da Balackpink için şarkı yayınlamayı sürdürecek.

ROSE KİMDİR?

Gerçek adı Park Chae Young olan Rose, 11 Şubat 1997 yılında Yeni Zelanda’da doğdu. Anne ve babası Koreli olan şarkıcının Park Alice adında bir ablası vardır. Avustralya'da Canterbury Girls Secondary College' de eğitim görmüştür. Kilise korolarında gitar çalmayı öğrenerek şarkı söylemeye ve performans göstermeye başladı. 15 yaşındaki Rose babasının tavsiyesiyle 2012 yılında Avustralya'da düzenlenen YG şeçmelerinde katıldı. 8000 kişi içinden birinci oldu. İki ay içinde sözleşme imzalayarak Güney Kore, Seul'e taşındı. Aynı yıl Rose' ye şarkıcı G-Dragon'un "One of a Kind" adlı mini albümünde olan "Without You" adlı şarkısında yer alma şansı verildi. Blackpink'in bir üyesine olana kadar ismi gizli tutuldu. 8 Ağustos 2016 yılında "Whistle" ve "Boombayah" şarkılarından oluşan "Square One" albümüyle grubun çıkışı gerçekleşti.