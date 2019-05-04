Blagay Tekkesi'nde 44. Mevlit ve Zikir Günleri

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehri yakınlarında bulunan Blagay Tekkesi'nde düzenlenen Mevlit ve Zikir Günleri etkinliği, bölge ülkelerden on binlerce Müslüman'ı bir araya getirdi.
Osmanlı'dan önce Anadolu'dan gelen dervişlerin kurduğu Blagay Tekkesi'nde bu yıl 44'üncüsü düzenlenen ve Hersek bölgesinde bilinen en eski dini kültürel etkinlik olma özelliği taşıyan etkinliğe, ülke genelinden ve komşu ülkelerden on binlerce Müslüman katıldı.
Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, burada yaptığı konuşmada, her insanın hakikate meyilli olduğunu ifade ederek, "Etrafımızdaki her şey Allah'ın bir olduğunun göstergesidir. Bu etkinliğe her yıl daha fazla Müslüman'ın katılıyor olması günden güne doğrulduğumuzun, güçlendiğimizin işaretidir." dedi.
Blagay'a 4 saat uzaklıktaki Kakanj şehrinden gelen 70 yaşındaki Alija Music, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trenle 4 saat yolculuk yaptım. Zorlanmadım, zira burada hissettiklerim tüm zorluklara değer." ifadelerini kullandı.
Gücü yettiğince Mevlit ve Zikir Günleri etkinliğine katılmaya devam edeceğini belirten Music, "Allah, buraya gelip gönüllerimizi açmamız karşılığında bizleri ödüllendiriyor. Bu etkinlik ruh ve kalbin doymasına vesile oluyor." diye konuştu.
Etkinliğe 5 saat uzaklıktaki Gracanica şehrinden katılan Fatima Mehinbasic de "Buna Nehri'nin kaynağından bir kez su içen daima o suya susar, kaynağa döner. Ben 58 yaşındayım ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Blagay'da hissettiğim huzuru bugüne kadar başka hiçbir yerde hissetmedim." ifadelerini kullandı.
Rukija Mehinbasic ise Blagay Tekkesi'ne girince hissedilen huzuru, her Müslüman'ın tatması gerektiğini söyledi.
Bosna Hersek İslam Birliği tarafından mayıs ayının ikinci cumartesi düzenlenen "Mevlit ve Zikir Günleri" etkinliği, 44 yıldır bölge ülkelerinden on binlerce Müslüman'ı bir araya getiriyor.
- Blagay Tekkesi
Mostar şehri yakınlarında bulunan ve Alperenler Tekkesi olarak da bilinen "Blagay Tekkesi", Buna Nehri'nin kaynağının bulunduğu noktaya 600 yıl önce Anadolu'dan gelen dervişler tarafından kuruldu. Tekkede Sarı Saltuk'a ait olduğu söylenen bir de mezar bulunuyor.
Eski Yugoslavya döneminde kapatılan tekke, Bosna Hersek'in bağımsızlığını kazanmasıyla yeniden açıldı. Tekke, başta Türkiye olmak üzere, dünyanın birçok yerinden gelen çok sayıdaki turistin uğrak yeri haline geldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum