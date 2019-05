Blagay Tekkesi'nde 44. Mevlit ve Zikir Günleri

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehri yakınlarında bulunan Blagay Tekkesi'nde düzenlenen Mevlit ve Zikir Günleri etkinliği, bölge ülkelerden on binlerce Müslüman'ı bir araya getirdi.

Osmanlı'dan önce Anadolu'dan gelen dervişlerin kurduğu Blagay Tekkesi'nde bu yıl 44'üncüsü düzenlenen ve Hersek bölgesinde bilinen en eski dini kültürel etkinlik olma özelliği taşıyan etkinliğe, ülke genelinden ve komşu ülkelerden on binlerce Müslüman katıldı.

Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, burada yaptığı konuşmada, her insanın hakikate meyilli olduğunu ifade ederek, "Etrafımızdaki her şey Allah'ın bir olduğunun göstergesidir. Bu etkinliğe her yıl daha fazla Müslüman'ın katılıyor olması günden güne doğrulduğumuzun, güçlendiğimizin işaretidir." dedi.

Blagay'a 4 saat uzaklıktaki Kakanj şehrinden gelen 70 yaşındaki Alija Music, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trenle 4 saat yolculuk yaptım. Zorlanmadım, zira burada hissettiklerim tüm zorluklara değer." ifadelerini kullandı.

Gücü yettiğince Mevlit ve Zikir Günleri etkinliğine katılmaya devam edeceğini belirten Music, "Allah, buraya gelip gönüllerimizi açmamız karşılığında bizleri ödüllendiriyor. Bu etkinlik ruh ve kalbin doymasına vesile oluyor." diye konuştu.