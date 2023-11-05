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  4. Blinken'dan peş peşe sürpriz ziyaretler! Irak ziyareti sırasındaki çelik yelek detayı dikkat çekti

Blinken'dan peş peşe sürpriz ziyaretler! Irak ziyareti sırasındaki çelik yelek detayı dikkat çekti

05.11.2023 22:21 | Son Güncelleme:
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İsrail-Filistin çatışması nedeniyle birçok ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sürpriz bir şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ı ziyaret etti. Pazartesi günü Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesi beklenen Blinken'ın Irak ziyareti sırasında çelik yelek giymesi gündem oldu.

Blinken'dan peş peşe sürpriz ziyaretler! Irak ziyareti sırasındaki çelik yelek detayı dikkat çekti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) ardından bir sürpriz ziyarette Irak’a düzenledi.

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PEŞ PEŞE ZİYARETLER

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde İsrail ve Ürdün ziyaretlerinin ardından sürpriz ziyaretlerine devam ediyor. Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen Blinken, sürpriz bir şekilde ziyaret ettiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) ardından yine sürpriz bir şekilde Irak’a geldi. Blinken, başkent Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

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ÇELİK YELEK DETAYI

Bağdat Uluslararası Havaalanı’na inen Blinken’ın çelik yelek giydiği ve askeri helikopterle Yeşil Bölge’ye gittiği aktarıldı. Sudani ile görüşmesi öncesi Bliken’ın ABD’nin Irak büyükelçisinden ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Blinken’ın Irak’ın ardından Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Blinken ayrıca, İsrail ve Ürdün’ün ardından programında son dakika değişiklik yaparak Filistin’in başkenti Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

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Irak Antony Blinken

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