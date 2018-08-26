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Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2018 01:32 | Son Güncelleme

ABD'li yayın organı Bloomberg'in dört farklı kaynağa dayandırdığı iddiasına göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’i, Washington’un Suriye hükümet güçlerine yeni ve daha güçlü bir darbe indirmeye hazır olduğu konusunda uyardı.

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Bloomberg’in 4 farklı kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’le geçen perşembe Cenevre’de yaptığı görüşmede Washington’un Suriye hükmet güçlerine yeni ve daha güçlü bir darbe indirmeye hazır olduğu konusunda uyardı.

'DAHA GÜÇLÜ ASKERİ EYLEMLERLE YANIT'

Kaynakların aktardığı bilgiye göre ABD yönetimi, ellerinde Suriye ordusunun, militanların kontrolündeki bölgeleri kurtarırken kimyasal silah kullanma olasılığı bulunduğuna dair bilgiler olduğunu ileri sürüyor ve ABD’nin böyle bir saldırıya öncekine göre ‘daha güçlü askeri eylemlerle yanıt vermeye’ hazır olduğunu belirtiyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU KADAR MÜSLÜMAN KATLEDİLİP PERİŞAN EDİLECEK HER ŞERRİN SEBEBİ OLUP SUNİ GÜNDEM İÇ MESELELERLE ÜLKELERİN BİR ARAYA GELİP TOPARLANMASINA FIRSAT VERMEDEN DAĞITTIĞINIZ DÜZENDE SÖMÜRÜ DÜZENİNİ KURACAKSINIZ BUDA YANINIZA KAR KALACAK.YANİ ŞEYTANLIĞINIZIN VARIP VARACAĞI NOKTA BU KADAR MI KAFANIN KABİLİYETİN HEPSİ BUMU?BU DAĞITTIĞINIZ ÜLKELERDEKİ ŞİRKETLERİNİZE BU ÜLKELER TOPARLANIP BİLİNÇLİ MİLLET OLUNCA ESKİ OLAN BİTENİ ARAŞTIRIP ÜLKE NASIL NE ŞEKİLDE BEDELLERLE DAĞITILIP KENDİ HEGOMANYANIZ KURULMUŞ ÇÖZEMEYECEK Mİ?BUNU ÇÖZÜNCE BÜTÜN ŞİRKETLERİNİZE EL KOYUP SİZE RESTİ ÇEKECEK SİYASİLER GELECEKTİR.
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