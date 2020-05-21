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  4. Bloomberg: Libya’da Hafter güçleri, Türk hedeflerine 'Libya tarihinin en büyük hava saldırısını' başlatma tehdidinde bulundu

Bloomberg: Libya’da Hafter güçleri, Türk hedeflerine 'Libya tarihinin en büyük hava saldırısını' başlatma tehdidinde bulundu

21.05.2020 10:49 | Son Güncelleme

Bloomberg haber ajansı, Libya'da Rusya tarafından desteklenen General Halife Hafter güçlerinin ülkedeki Türk hedeflerine karşı "görülmedik şiddette" hava saldırıları başlatma tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Bloomberg: Libya’da Hafter güçleri, Türk hedeflerine 'Libya tarihinin en büyük hava saldırısını' başlatma tehdidinde bulundu

Bloomberg haber ajansı, Libya'da Rusya tarafından desteklenen General Halife Hafter güçlerinin ülkedeki Türk hedeflerine karşı "görülmedik şiddette" hava saldırıları başlatma tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Ajans, bu gelişmenin Hafter güçlerinin Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında geçen hafta uğradığı yenilginin ardından gerilimi tırmandırabileceğine dikkat çekti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Bloomberg'e Rusya'nın, Suriye'deki bir hava üssünden Libya'nın doğusuna Sovyet döneminden kalma en az sekiz savaş uçağı gönderdiğini açıklamıştı.

Libya'nın doğusu, Hafter güçlerinin denetimi altında.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya tarafından desteklenen Hafter güçleri, bir yıldan uzun bir süre önce başkent Trablus'u almak için harekât başlatmış ve kentin dış mahallelerine ulaşmıştı.

Ajansın haberinde Türkiye'nin müdahalesiyle savaşın seyrinin değiştiği ve Hafter güçlerinin bu hafta başkentin 125 kilometre güneybatısındaki stratejik öneme sahip Vatiyye hava üssünden çekildiği ve Trablus'taki bazı mevzilerini terk ettiği hatırlatılıyor.

Haberde Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerini imha ettiği ve sağlam ele geçirilen bir bataryanın dün Trablus'ta bir törende sergilendiği belirtiliyor.

Libya

'Meşru hedefler'

Hafter'e bağlı hava kuvvetlerinden sorumlu Sakr Curuşi'nin adına yayımlanan bir bildiride, "Önümüzdeki saatlerde Libya tarihinde en büyük hava harekâtını göreceksiniz. Tüm Türk hedefleri ve çıkarları savaş uçaklarımızın meşru hedefleridir. Sivilleri bunlardan uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

Caruşi, cep telefonu mesajıyla Bloomberg'e bildiriyi doğruladı.

Fethi Başağa, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, Suriye'de Rusya'nın denetimindeki Hmeymim Hava Üssü'nden Libya'ya en az altı MiG-29 ve iki SU-24 savaş uçağının getirildiği yönünde istihbarat olduğunu söylemişti. Uçaklara Libya'ya gelişlerinde iki Rus jetinin eşlik ettiği belirtiliyor.

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