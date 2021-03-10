Bloomberg yazarı: Pragmatizm, Türkiye ile Mısır'ın buzları eritmesini sağlayabilir

ABD merkezli düşünce kuruluşu Orta Doğu Politikası için Tahrir Enstitüsü'nden Timothy Kaldas, Bloomberg haber ajansında Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde son dönemde gelen açıklama ve yaşanan gelişmeleri analiz ettiği bir makale kaleme aldı.

"Pragmatizm, Türkiye ile Mısır'ın aradaki buzları eritmesini sağlayabilir" başlıklı makalede, iki ülke arasında son yıllarda yaşanan siyasi sorunlara rağmen ticari ilişkilerin kesintiye uğramadan devam ettiği ve küresel gelişmeler ışığında karşılıklı çıkarların bir kez daha "pragmatizm ve işbirliği fırsatı doğurabileceği" belirtildi.

Kaldas, "Yine de Türkiye-Mısır arasında sıcak bir kucaklaşma olacağını öngörmek için henüz çok erken. Her iki ülkenin maddi çıkarları her daim ilişkilerdeki gerilimin hafiflemesine yol açtığı düşünüldüğünde durumun gerçekliği çok daha karmaşık bir hal alıyor" dedi.

Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi ilişkiler, Arap Baharı sonrası iktidara gelen Müslüman Kardeşler'e karşı 2013 yılında yapılan askeri darbeden bu yana ciddi bir kriz döneminden geçiyor.