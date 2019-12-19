HABER

BM, 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 20:56 | Son Güncelleme

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, "en fazla insani yardıma muhtaç" 1,5 milyon Filistinliye ulaşmak için 350 milyon dolar fona ihtiyaç duyduklarını bildirdi

BM, 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, Filistin topraklarında 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, bunlardan "en fazla insani yardıma muhtaç" 1,5 milyonuna ulaşmak için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

McGoldrick, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile 11 Aralık'ta Ramallah'ta kritik durumdaki insani yardıma ihtiyaç duyan Filistinliler için 348 milyon dolar yardım çağrısında bulunduklarını anımsatan McGoldrick, Filistin'de 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini belirtti.

McGoldrick, bunların içinde "en fazla insani yardıma muhtaç" durumdaki 1,5 milyon Filistinliye ulaşmayı hedeflediklerini ve bunun için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Ama fon kaynakları ve kendi kapasitemizin, ihtiyacı olan tüm insanlara ulaşmamızı olanaksız kılacağının farkındayız." diye konuştu.

İnsani yardıma muhtaç Filistinlilerin yüzde 65'inin gıda güvensizliği yaşadığını aktaran McGoldrick, "Diğer ihtiyaçlar da sağlık, su, sıhhi tesisat, koruma ve barınak." dedi.

McGoldrick, Filistin halkının ihtiyaçlarının giderek arttığı ve Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yapılan yardımların kısıtlandığı bir dönemde çağrıda bulunduklarının altını çizerek, söz konusu çağrının ayrıca UNRWA'nın çalışmalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Özellikle Gazze halkının insani ihtiyaçlarının kritik boyutlarda olduğunu anlatan McGoldrick, talepte bulundukları insani yardımın yüzde 75'ini Gazze halkı için kullanmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

BM, 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
Ekipleri alarma geçiren 'çığlık'! Ekipleri alarma geçiren 'çığlık'!
Bakan Dönmez: “Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı”Bakan Dönmez: “Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze insani yardım Jamie McGoldrick

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

Adıyaman'da dere yatağından gelen kadın çığlıkları ekipleri alarma geçirdi

Ekipleri alarma geçiren 'çığlık'!

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber! Feci şekilde hayatını kaybetti

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber!

Yılbaşı öncesi önemli operasyon! Tam 2 bin 484 şişe ele geçirildi

Yılbaşı öncesi önemli operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.