BM, 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, Filistin topraklarında 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, bunlardan "en fazla insani yardıma muhtaç" 1,5 milyonuna ulaşmak için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

McGoldrick, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile 11 Aralık'ta Ramallah'ta kritik durumdaki insani yardıma ihtiyaç duyan Filistinliler için 348 milyon dolar yardım çağrısında bulunduklarını anımsatan McGoldrick, Filistin'de 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini belirtti.

McGoldrick, bunların içinde "en fazla insani yardıma muhtaç" durumdaki 1,5 milyon Filistinliye ulaşmayı hedeflediklerini ve bunun için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Ama fon kaynakları ve kendi kapasitemizin, ihtiyacı olan tüm insanlara ulaşmamızı olanaksız kılacağının farkındayız." diye konuştu.