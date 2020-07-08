HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Katar Emiri ile görüştü

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Katar Emiri ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 23:36 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Katar Emiri ile görüştü

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Bozkır, beraberindeki heyetle Katar'a geldi.

Katar Emiri Al Sani'nin başkent Doha'da Bozkır'ı kabulünde, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

BOZKIR'I TEBRİK ETTİ

Al Sani, BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilmesinden dolayı Bozkır'ı tebrik ederek, görevinde başarılı olması dileğinde bulundu.

Bozkır da kendisinin başkanlık görevi sırasında BM ile Katar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi arzuladığını dile getirdi.

Öte yandan, Bozkır, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi ile de görüştü.

Görüşmede, Katar ile BM arasındaki ikili ilişkilerinin yanı sıra ortak öneme sahip konular konuşuldu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak! Türkiye'ye geliyorBilim Kurulu Toplantısı'na katılacak! Türkiye'ye geliyor
YKS sınav süresi değişti! Baraj puanları düştü mü?YKS sınav süresi değişti! Baraj puanları düştü mü?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Bayramda il bazlı bazı kısıtlamalar gelebilir

Bakan Koca: Bayramda il bazlı bazı kısıtlamalar gelebilir

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'

Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Alabaylar Çetesi kimdir?

Alabaylar Çetesi kimdir?

Diğer Haberler
Antalya'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Antalya'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Kamyon ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kamyon ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Ordu'da can pazarı! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Ordu'da can pazarı! İki araç da hurdaya döndü

8 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Süper Piyango'da kazandıran numaralar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan ABD’ye ada tepkisi

Türkiye'den ABD'ye ada tepkisi!

DSÖ'dan Türkiye'ye önemli ziyaret! Bakan Koca ile birlikte Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak

Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak! Türkiye'ye geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.