BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Katar Emiri ile görüştü

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Bozkır, beraberindeki heyetle Katar'a geldi.

Katar Emiri Al Sani'nin başkent Doha'da Bozkır'ı kabulünde, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

BOZKIR'I TEBRİK ETTİ

Al Sani, BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilmesinden dolayı Bozkır'ı tebrik ederek, görevinde başarılı olması dileğinde bulundu.

Bozkır da kendisinin başkanlık görevi sırasında BM ile Katar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi arzuladığını dile getirdi.

Öte yandan, Bozkır, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi ile de görüştü.

Görüşmede, Katar ile BM arasındaki ikili ilişkilerinin yanı sıra ortak öneme sahip konular konuşuldu. (AA)

