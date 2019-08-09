BM, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı son yaptırımlardan endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı son yaptırımlara ilişkin, "Bu yaptırımlar aşırı derecede geniş ve halkın en savunmasız kesimleri üzerindeki etkiyi azaltmak için yeterli tedbirleri içermiyor. Özellikle bir dizi temel ihtiyaç eksikliğinin yaşandığı bir ülkede, sağlık ve gıda hakları üzerinde büyük sonuçları olmasından korkuyorum." ifadesini kullandı.

BM'nin sitesindeki habere göre, Bachelet, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı son yaptırımların aşırı geniş olduğunu ve bu yaptırımlardan endişe duyduğunu belirtti.

Bachelet, "Bu yaptırımlar aşırı derecede geniş ve halkın en savunmasız kesimleri üzerindeki etkiyi azaltmak için yeterli tedbirleri içermiyor. Özellikle bir dizi temel ihtiyaç eksikliğinin yaşandığı bir ülkede, sağlık ve gıda hakları üzerinde büyük sonuçları olmasından korkuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların 2013 ila 2018'de yaklaşık yüzde 48 küçülen ülke ekonomisine ciddi zararlar verebileceğine dikkati çeken Bachelet, Venezuela'ya Ağustos 2017 ile Ocak 2019 arasında uygulanan ekonomik yaptırımların ülkedeki krizi daha da derinleştirdiğine işaret etti.