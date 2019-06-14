BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Devletleri Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerinin saldırıya uğramasının ardından artan ABD-İran gerilimine işaret ederek, saldırılarla ilgili gerçekleri ortaya çıkaracak bağımsız tüm girişimlerin destekçisi olacağını ifade etti.

"BM Genel Sekreteri'nin soruşturma hakkı yok. Sadece BM Güvenlik Konseyi soruşturma açabilir." diyen Guterres, İran ve ABD arasında artan gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını ancak şu anda mümkün olan herhangi bir diyalog mekanizması görmediklerini söyledi.

Guterres, dün BMGK'de yaptığı açıklamada, sivil gemilere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını belirtmiş ve "Eğer ortada dünyanın bedelini ödemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP: İRAN YAPTI