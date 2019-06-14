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BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 14.06.2019 23:54 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, "Ancak şu anda mümkün olan herhangi bir diyalog mekanizması görmüyoruz." dedi.

BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Devletleri Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerinin saldırıya uğramasının ardından artan ABD-İran gerilimine işaret ederek, saldırılarla ilgili gerçekleri ortaya çıkaracak bağımsız tüm girişimlerin destekçisi olacağını ifade etti.

"BM Genel Sekreteri'nin soruşturma hakkı yok. Sadece BM Güvenlik Konseyi soruşturma açabilir." diyen Guterres, İran ve ABD arasında artan gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını ancak şu anda mümkün olan herhangi bir diyalog mekanizması görmediklerini söyledi.

Guterres, dün BMGK'de yaptığı açıklamada, sivil gemilere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını belirtmiş ve "Eğer ortada dünyanın bedelini ödemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP: İRAN YAPTI

Amerikan Fox News kanalında katıldığı bir programda ABD-İran ilişkilerini değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, tanker saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, söz konusu saldırılar için "İran yaptı. Bunu biliyorsunuz çünkü botu gördünüz." ifadesini kullandı.

Trump, İran'a karşı ABD'nin uyguladığı yaptırımların bu ülkeyi müzakereye mecbur bırakacak bir noktaya getirmesini umduğunu ifade etti.

İNGİLTERE TAHRAN'I KINADI

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Umman Körfezi'nde seyir halindeki tankerlere yönelik saldırının İran tarafından yapıldığının "neredeyse kesin" olduğunu belirterek, Tahran'ı kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran ordusunun bir kolu olan Devrim Muhafızları'nın iki tankere 13 Haziran'da saldırdığı neredeyse kesin. Başka hiçbir devlet veya devlet dışı aktör bir şekilde sorumlu olamaz." denildi.

Dışişleri Bakanı Hunt da konuya ilişkin açıklamasında, "Umman Körfezi'nde iki gemiye yönelik saldırıları kınıyorum. Kendi değerlendirmemiz, saldırıların sorumluluğunun neredeyse kesin bir şekilde İran'da olduğu sonucuna varmamıza yol açıyor. Bu son saldırılar, İran'ın istikrarı bozan davranışlarının izlerini gösteriyor ve bölge için ciddi bir tehlike oluşturuyor." dedi.

Sivil taşımacılığın hedef alınmasıyla uluslararası normların ihlal edildiğini belirten Hunt, "İran'ı her türlü istikrarsızlaştırcı faaliyetini acilen durdurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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UMMAN KÖRFEZİ'NDEKİ 2 TANKERE YÖNELİK SALDIRI

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri perşembe günü saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti. Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN BM Umman körfezi

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