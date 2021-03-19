BM Dünya Mutluluk Raporu: En mutlu ülke yine Finlandiya, Türkiye 78. sırada

Birleşmiş Milletler'in 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyle belirlediği Dünya Mutluluk Raporu'nda ilk üç sırada Finlandiya, Danimarka ve İsviçre var. Geçen yıl 93. sırada olan Türkiye ise 104. sıraya geriledi. Rapora göre en mutsuz ülke de yine Afganistan oldu.

Raporda ilk 10'a giren ülkelerden dokuzu Avrupa ülkeleri. İlk 10'da Avrupa dışından tek ülke Yeni Zelanda.

2012 yılında ilk Dünya Mutluluk Raporu yayımlandığından beri zirveye çıkan dört ülke oldu: 2012, 2013 ve 2016'da Danimarka, 2015'te İsviçre, 2017'de Norveç ve son olarak da 2018, 2019, 2020 ve 2021'de Finlandiya.

Gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, cömertlik, ve ülkedeki yolsuzluk düzeyinin değerlendirdiği Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu hazırlanırken 149 ülkeden insanlarla görüşüldü.

Türkiye, 104. sırada, Güney Afrika ile 105. sırada yer alan Pakistan arasında yer aldı.

Türkiye 2019'da 79. sıradayken geçen yıl 14 sıra gerileyerek 93. sıraya düşmüştü. Bu iki yıl da değerlendirmeye 156 ülke katılmıştı.