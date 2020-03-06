HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM: Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kadınlara karşı ön yargılı

BM: Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kadınlara karşı ön yargılı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2020 02:09 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), dünya nüfusunun yüzde 90'ının kadınlara karşı bir tür ön yargısı olduğunu bildirdi.

BM: Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kadınlara karşı ön yargılı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 75 ülkede siyaset, iş ve eğitim gibi alanlarda kadınlara yönelik ön yargıların incelendiği ''Toplumsal Cinsiyet Sosyal Norm Endeksi'' adlı yeni raporunu açıkladı.

Endekse göre dünya nüfusunun yüzde 90'ının kadınlara karşı bir tür ön yargısı bulunuyor.

Dünyadaki kadın ve erkeklerin yarısı, erkeklerin daha iyi siyasetçi ya da lider olacağına inanıyor.

Yüzde 40'tan fazla bir kesim ise erkeklerin iş hayatında daha iyi yönetici olduğu ve erkeklerin bir işi kadınlardan daha fazla hak ettiği görüşünü paylaşıyor.

DÜNYA GENELİNDE HİÇBİR ÜLKEDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ YOK

Dünya genelinde yüzde 28'lik bir kesim ise bir erkeğin ''eşini dövebileceğini'' düşünüyor.

Rapora göre dünya genelinde hiçbir ülkede cinsiyet eşitliği bulunmuyor.

Ayrıca raporda kadın liderlerin sayısının beş yıl öncesine göre daha az olduğuna da işaret ediliyor.

2014 yılında 193 ülkeden 15'inin devlet ya da hükümet başkanı kadınken bugün sadece 10 ülke kadın liderler tarafından yönetiliyor.

Dünya genelinde kadın parlamenterlerin oranı ise sadece yüzde 24.

En fazla kadın parlamenter yüzde 31 ile Latin Amerika ve Karayipler'de, en az kadın parlamenter ise yüzde 17 ile Güney Asya ülkelerinde bulunuyor.

İş gücü piyasasında da kadınlara erkeklerden daha az ödeme yapılıyor ve kadınların üst düzey pozisyonlara gelme oranı erkeklere göre daha düşük.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parmağına sıkışan yüzük kabusu olduParmağına sıkışan yüzük kabusu oldu
İdlib ateşkesi sonrası BM'den ilk açıklamaİdlib ateşkesi sonrası BM'den ilk açıklama
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
cinsiyet eşitliği kadın Birleşmiş Milletler

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Dev hava yolu şirketi iflas etti! 2 bin kişi işinden oldu

Dev hava yolu şirketi iflas etti! 2 bin kişi işinden oldu

MSB duyurdu! İdlib'den kahreden haber

MSB duyurdu! İdlib'den kahreden haber

İdlib'de ateşkes başladı

İdlib'de ateşkes başladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Peskov'dan çok önemli 'Türk askeri' açıklaması

Peskov'dan çok önemli 'Türk askeri' açıklaması

Diğer Haberler
ABD Senatosu'ndan koronavirüs (Kovid-19) için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay

ABD Senatosu'ndan koronavirüs için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay

Bulgaristan’da grip salgını okulları tatil ettirdi

Bulgaristan'da grip salgını alarmı!

İdlib ateşkesi sonrası BM'den ilk açıklama

İdlib ateşkesi sonrası BM'den ilk açıklama

İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın eski bakan vekili koronavirüsten hayatını kaybetti

İran'dan kötü haberler peş peşe geldi: Eski bakan vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, bir milletvekili komada

İran'dan kötü haberler peş peşe geldi

İngiltere’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

İngiltere’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.