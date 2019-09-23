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BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 19:46 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, başkanlık ettiği İklim Değişikliği Zirvesi’ni, “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor.

BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, başkanlık ettiği İklim Değişikliği Zirvesi’ni, “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor. Dur” sözleri ile açtı.
ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu’nun ilk günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlık ettiği İklim Değişikliği Zirvesi’nin açılış konuşmasıyla başladı. Dünya liderlerine seslenen Guterres, “2050 yılına kadar müzakere etme zamanı değil, karbon salınımını 2050’ye kadar sıfıra indirmek için harekete geçme zamanı” ifadelerini kullandı. “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor. Dur” diyen Guterres, dünyanın daha tehlikeli seviyelere ulaşmasını önlemek için daha fazlasını yapacaklarını söyledi.
BM, zirve öncesi 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050’ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurmuştu. Zirvede Finlandiya ve Almanya on yıl içinde kömürü yasaklama sözü verdi.

Trump katıldı, dinledi, gitti
Zirveye katılmaması beklenen ABD Başkanı Donald Trump ise herkesi şaşırttı. İklim Zirvesi’nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelen ve kısa süre konuşmaları dinleyen Trump, hiçbir şey söylemeden salondan ayrıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor”

BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor”

BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor”

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