BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık doğa ile savaşa girişerek kendi sonunu hazırlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BBC'nin özel yayınında gezegenin karşı karşıya olduğu iklim ve çevre krizine işaret ederek tüm dünyaya güçlü bir uyarıda bulunacak.

"Gezegenin durumu" başlıklı konuşmasında Guterres, BM'nin gelecek yıl odaklanacağı temel gündemin karbon salımını sıfırlamak için küresel bir işbirliği inşa etmek olduğunu vurguluyor.

Bugün BBC'nin özel yayınında yayınlanacak konuşmasında BM Genel Sekreteri, insanlığın doğayla "savaşa giriştiğini" ve bunun kendi sonunu hazırlayacağını ifade ediyor.

'Doğa intikamını alır'

Guterres, "Doğa her zaman intikamını alır ve bunu öfke ile, şiddet ile yapar" ifadelerini kullanıyor.

BM'nin küresel hedeflerinin merkezine iklim değişikliğiyle mücadeleyi koymak gerektiğini kaydeden Guterres, her bir ülkenin, her şehrin ve her şirketin "2050 itibarıyla sıfır karbon salınımına geçme hedefine kendisini hazırlaması gerektiğini" belirtiyor.

Sıfır karbon, sera gazı salımını mümkün olduğunca engelleyerek atmosferin sürdürülebilir bir dengeye ulaşmasına yardımcı olmayı hedefliyor.