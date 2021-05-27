BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin'de insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere komisyon kurulmasına karar verdi

Pakistan ve Filistin'in ortaklaşa sunduğu tasarı hakkında yapılan konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi. Karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edildi.

Bachelet, söz konusu saldırıların "savaş suçu teşkil edebileceği" uyarısında bulundu. Hamas tarafından ateşlenen roketlerle de değinen Bachelet, "Hedef gözetmeyen roketlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini" ifade etti.

Oturumun açış konuşmasını yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında "çok sayıda sivil ölümün ve yaralanmanın yaşanmış olmasının kaygı uyandırıcı olduğunu" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Gazze'de ve İsrail işgali altındaki diğer bölgelerde tırmanan şiddet ve insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.

Kabul edilen tasarıyla, Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Soruşturma komisyonu, İnsan Hakları Konseyi Başkanı Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten bu yana iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlallerini soruşturacak.

Onaylanan kararda, tüm tarafların komisyon ile iş birliği yapması çağrısı da yapıldı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında 21 Mayıs'ta imzalanan ateşkese kadar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gün içerisinde 66'sı çocuk olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'den ateşlenen roketlerin ulaştığı İsrail yerleşimlerinde ise 12 kişi yaşamını yitirdi, 357 kişi yaralandı.

Gerilim nasıl başladı?

Yaşanan olayların temelde üç sebebi var.

İlki, Kudüs Günü yürüyüşü. İsrail'de bazı gruplar, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu yıl bu takvime göre Kudüs günü 9-10 Mayıs'a denk geldi.