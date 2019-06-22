HABER

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden Venezuela'ya iki temsilci

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 22:19 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ülkede bulunacak iki temsilcilerinin insan hakları konusunda teknik destek sağlayacağını, aynı zamanda gözlemcilik yapacağını duyurdu

BOGOTA (AA) - Venezuela hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ülkede BM'den iki temsilci bulundurulması konusunda anlaştı.

Aylardır süren siyasi krizle zaman zaman şiddet olaylarına da sahne olan Venezuela'da hükümet, yasama organları ve yargı temsilcilerinin yanı sıra STK'lerle de bir araya gelen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ülkeden ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi.

Bachelet, hükümetle vardıkları anlaşma gereği Venezuela’da ilk kez kendi ofisinden iki temsilcinin bulunacağını, temsilcilerin insan hakları konusunda teknik destek sağlayacağını, ayrıca gözlemcilik de yapacaklarını belirtti.

Temsilcilerin cezaevleri ve nezarethanelere girebileceğini, tutuklular ve gözaltındakilerle görüşebileceğini söyleyen Bachelet, komiserliğin Venezuela’daki varlığının işkencenin önlenmesine ve Venezuelalıların adalete ulaşmasına yardımcı olacağını savundu.

Bachelet, Venezuela'da gerek muhalifler gerek iktidar destekçileri arasından birçok kurban ve ailesi ile görüştüğü bilgisini paylaştı ve ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Venezuela'ya özellikle ABD, bölge ülkeleri ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlara da değinen Bachelet, bu yaptırımların 2013'ten bu yana süren ekonomik krizi ve insani şartları daha da ağırlaştırdığını dile getirdi.

Bachelet, ziyaretinin sonunda başkent Caracas’ta devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizle siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) bu ayın başında yapılan ortak yazılı açıklamada, son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığı bildirilmişti.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Bartholomeos Kapadokya’da ayine katıldıBartholomeos Kapadokya’da ayine katıldı
Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidirFeyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Edirne'de görme engelli öğretmen darp edildi

Görme engelli öğretmen darp edildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Bartın'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İsa Akgün toprağa verildi

Çok acı fotoğraf

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.