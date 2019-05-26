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BM, Myanmar’ı Rohingyalı Müslümanların dönüşü için harekete geçmeye çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Bangladeş’te mülteci olarak bulunan Rohingya Müslümanlarının Mynmar’a güvenli bir şekilde dönmeleri için Myanmar hükümetine harekete geçme çağrısında bulundu.BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Cuma günü sona eren 5 günlük Myanmar ziyaretinde Devlet Müsteşarı Daw Aung San Suu Kyi ve üst düzey hükümet yetkilileriyle görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Bangladeş’te mülteci olarak bulunan Rohingya Müslümanlarının Mynmar’a güvenli bir şekilde dönmeleri için Myanmar hükümetine harekete geçme çağrısında bulundu.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Cuma günü sona eren 5 günlük Myanmar ziyaretinde Devlet Müsteşarı Daw Aung San Suu Kyi ve üst düzey hükümet yetkilileriyle görüştü. Rahine ve Bangladeş’teki Rohingya Müslüman toplumu için endişelerini dile getiren Grandi, Myanmar Sosyal İşler Bakanlığı Refah, Göç ve Afet Yönetimi departmanı ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin daha geniş faaliyette bulunması konusunda da bir anlaşma imzaladı.
Grandi, Myanmar yetkilileri ile yaptığı görüşmede Tayland’da bulunan 98 bin mültecinin Myanmar’a geri dönme sürecinin hızlandırılması veya Tayland’da mültecilerin çalışma imkanlarının sağlanması için çalışmalar yapması gerektiğini dile getirdi.

BM, Roingyalı Müslümanlarını dünyanın en çok ezilenleri olarak açıkladı
BM, Roingyalı Müslümanlarını dünyanın en çok ezilenleri olarak tanımlayarak, Myanmar’ın yaptıklarının soykırım olduğunu açıkladı. Uluslararası Af Örgütü, Myanmar’ın 2017 yılında Müslüman azınlığa yaptığı toplu katliam, köy yakma, tecavüzler sebebiyle 750 bin kişinin Bangladeş’e sığındığını belirtti.
Ontario Uluslararası Gelişim Ajansı ise, Ağustos 2017’den beri Myanmar askerlerinin yaklaşık 24 bin Rohingya Müslümanını öldürdüğünü açıkladı. Başka bir kaynak olan Untold Experience (OIDA-Anlatılmamış Yaşanmışlar Örgütü), Myanmar askerleri ve budistlerin 34 binden fazla Rohingyalı Müslümanı ateşe atarak yaktığını kaydetti. Yaklaşık 18 bin Rohingyalı Müslüman kadın ve kıza Myanmar ordu ve polisinin tecavüz ettiği, 115 bin evi yaktığı, 113 bin evi de harabeye çevirdikleri kaydedildi.
BM, Myanmar devlet güçlerinin Rohingya Müslüman azınlığa toplu tecavüz, çocuk ve bebekler dahil toplu katliam, darp eylemleri yaptıklarını belgeledi. BM’nin raporunda Myanmar ordusunun insanlık suçu işlediği ve soykırım teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

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