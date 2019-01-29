HABER

BM RAPORTÖRÜ CALLAMARD ADLİYEDEN AYRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:28 | Son Güncelleme

BAŞSAVCI FİDAN'LA YAKLAŞIK 4 SAAT GÖRÜŞTÜ Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ- Serpil KIRKESER - İstanbul DHA Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi sona erdi.

BAŞSAVCI FİDAN'LA YAKLAŞIK 4 SAAT GÖRÜŞTÜ
Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ- Serpil KIRKESER - İstanbul DHA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.
Agnes Callamard saat 14.20 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Sobadan sızan gazdan ölen genç kadının organları, 3 kişiye umut olduSobadan sızan gazdan ölen genç kadının organları, 3 kişiye umut oldu
Vali Yerlikaya: İstanbul'umuzda yapılan küresel yatırımlar dünyaya örnek teşkil ediyorVali Yerlikaya: İstanbul'umuzda yapılan küresel yatırımlar dünyaya örnek teşkil ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sinema yasasını onayladı

Beştepe'de 'sinema' zirvesi!

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.