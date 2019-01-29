BM RAPORTÖRÜ CALLAMARD ADLİYEDEN AYRILDI

BAŞSAVCI FİDAN'LA YAKLAŞIK 4 SAAT GÖRÜŞTÜ
Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ- Serpil KIRKESER - İstanbul DHA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.
Agnes Callamard saat 14.20 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.
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