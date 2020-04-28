BM raporu: Koronavirüs salgınında aile içi şiddet artacak, bir milyon istenmeyen hamilelik görülecek

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), koronavirüs salgınında uygulanan karantina önlemleri nedeniyle en az 15 milyon daha aile içi şiddet vakasının yaşanmasının öngörüldüğünü açıkladı. Örgüt ayrıca dünya genelinde on milyonlarca kadının doğum kontrol haplarına erişiminin sınırlanması yüzünden bir milyon kadar istenmeyen hamilelik görüleceği öngörüsünde bulundu.

BM Nüfus Fonu Başkanı Natalia Kanem; UNPFA, küresel sağlık örgütü Avenir Health, Johns Hopkins Üniversitesi ve Avustralya'daki Victoria Üniversitesi iş birliğiyle yapılan araştırmanın bulgularını "Tam bir facia" diye niteledi.

'44 milyon kadın doğum kontrol haplarına erişemeyecek'

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, dünya genelinde hükümetlerin rapor ettiği aile içi şiddet vakalarında artış yaşandığına dikkat çekti.

BM'nin açıkladığı veriler 193 ülkeyi kapsıyor ve rapor edilmesi beklenmeyen olası vakaları da içeriyor. Uzmanlara göre karantina önlemlerinin devam ettiği üç ay için 15 milyon daha aile içi şiddet vakası yaşanacak.

Örgüte göre, salgın nedeniyle şiddeti önlemeye yönelik programların kesintiye uğraması ve kaynakların başka alanlara yönlendirilmesi yüzünden 2030'a kadar engellenebilecek vakaların sayısı üçte bir oranında azalacak.