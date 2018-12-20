HABER

BM, Suriye Anayasası'nı yazacak komitenin tekrar gözden geçirilmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 20:45 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura: - "Birleşmiş Milletler, güvenilir ve dengeli olması açısından gereken kriterler karşılanmadığı için listedeki 50 kişinin hepsine meşruiyet vermeye sıcak bakmıyor" - "Bizim değerlendirmemiz sonucunda listenin bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM'nin Suriye Anayasası'nı hazırlayacak komitenin "güvenilir" ve "dengeli" olması açısından gereken kriterler karşılanmadığı için 50 ismin bulunduğu listenin hepsine olur vermeye sıcak bakmadığını ve listenin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yıl sonunda görevinden ayrılacak olan de Mistura, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği son brifinginde, anayasa komitesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anayasa komitesinde Suriye rejimi, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerin bulunduğu üç ay gruptan 50 ismin bulunacağı 150 kişinin yer alacağını ve her gruptan seçilecek 15 isimle oluşturulacak 45 kişinin ise anayasayı hazırlayacağını söyledi.

De Mistura, ''Birleşmiş Milletler, güvenilir ve dengeli olması açısından gereken kriterler karşılanmadığı için listedeki 50 kişinin hepsine meşruiyet vermeye sıcak bakmıyor. Bu nedenle gidilecek bir mil daha var.'' dedi.

Hiçbir listenin mükemmel olmayacağını ifade eden de Mistura, ''Bizim değerlendirmemiz sonucunda listenin bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

BM Suriye Özel Temsilcisi olarak 4 yıl 4 ay görev yapan de Mistura, ay sonunda bu görevinden ayrılacak ve koltuğunu Norveçli diplomat Geir Pedersen'a teslim edecek.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Binali Yıldırım:(FSM geçiş cezaları) Ödedikleri paralar geri ödenecekBinali Yıldırım:(FSM geçiş cezaları) Ödedikleri paralar geri ödenecek
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonuZonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura

En Çok Okunan Haberler

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji açıkladı! Kar yağışı sürecek mi?

Meteoroloji açıkladı! Kar yağışı sürecek mi?

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Yıldırım açıkladı: Köprü geçiş cezalarına af

Fenomenlerin uyuşturucu davasında flaş gelişme! Hapis cezası istendi

Fenomenlere kötü haber! Hapis...

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Arapların yeni gözdesi oldu!

Arapların yeni gözdesi oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.