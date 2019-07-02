HABER

BM Suriye Araştırma Komisyonundan YPG/PKK tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Sergio Pinheiro, SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgalindeki kamplarda binlerce kişinin "korkunç" ve "insani olmayan koşullarda'' tutulduğunu belirtti - Pinheiro: - "Bu durum, tıbbi ve insani yardımların yetersizliği nedeniyle bugüne kadar 240 çocuğun 'önlenebilir ölümlerine' yol açmıştır" - (YPG/PKK'nın işgalindeki) Hol kampında yaklaşık 3 bin 500 çocuğun durumu başlı başına endişe kaynağıdır"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Sergio Pinheiro, Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG ismini kullanan YPG/PKK işgalindeki kamplarda binlerce kişinin "korkunç" ve "insani olmayan koşullarda'' tutulduğunu ve 240 civarında çocuğun tıbbi ve insani yardım yetersizliği nedeniyle ölüme terk edildiğini bildirdi.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumunda üye ülkelere hitap etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki hakimiyeti sona erdikten sonra, yerinden edilmiş binlerce sivilin derme çatma kamplarda "korkunç" ve "insani olmayan koşullarda" tutulduğunu vurgulayan Pinheiro, "Pek çoğu SDG tarafından fiili olarak gözaltında tutuluyor. Bu durum, tıbbi ve insani yardımların yetersizliği nedeniyle bugüne kadar 240 çocuğun 'önlenebilir ölümlerine' yol açmıştır." dedi.

Pinheiro, Haseke'deki 10 bin kapasiteli Hol Kampı'nda 73 bin kişinin kaldığını, bunların büyük çoğunluğunu kadın ve 12 yaşın altındaki çocukların oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hol kampındaki yaklaşık 3 bin 500 çocuğun durumu başlı başına endişe kaynağıdır. Bu çocuklar, acilen kapsamlı psiko-sosyal rehabilitasyona gereksinim duyuyor. İstismara açık durumdalar. Bazıları vatansız kalma ve anneleri de dahil ebeveynlerinden koparılma riski altında. Bu salondaki tüm üye ülkeler tarafından onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşın altındaki tüm bireylerin coçuk olarak kabul edildiğini anımsatmak istiyorum. Onlar rehabilitasyona ve yeniden bütünleşmeye muhtaç duyan kurbanlardır."

Suriye halkının son 7 yılda göz ardı edildiğini söyleyen Pinheiro, ülkede pek çok insan hakları ihlali yaşandığını ve tüm bunların sonucu olarak da sivil nüfusun en mağdur grubu oluşturduğunu vurguladı.

PARTNERTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli olduTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli oldu
‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019’ raporu yayımlandı‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019’ raporu yayımlandı
Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsınBaşvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Suriye YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.