BM Suriye Araştırma Komisyonundan YPG/PKK tepkisi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Sergio Pinheiro, Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG ismini kullanan YPG/PKK işgalindeki kamplarda binlerce kişinin "korkunç" ve "insani olmayan koşullarda'' tutulduğunu ve 240 civarında çocuğun tıbbi ve insani yardım yetersizliği nedeniyle ölüme terk edildiğini bildirdi.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumunda üye ülkelere hitap etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki hakimiyeti sona erdikten sonra, yerinden edilmiş binlerce sivilin derme çatma kamplarda "korkunç" ve "insani olmayan koşullarda" tutulduğunu vurgulayan Pinheiro, "Pek çoğu SDG tarafından fiili olarak gözaltında tutuluyor. Bu durum, tıbbi ve insani yardımların yetersizliği nedeniyle bugüne kadar 240 çocuğun 'önlenebilir ölümlerine' yol açmıştır." dedi.

Pinheiro, Haseke'deki 10 bin kapasiteli Hol Kampı'nda 73 bin kişinin kaldığını, bunların büyük çoğunluğunu kadın ve 12 yaşın altındaki çocukların oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti: