BM: Taliban protestoculara karşı şiddet düzeyini artırıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da Taliban'ın protestoculara şiddet düzeyini artırdığını açıkladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Taliban güçlerinin gerçek mermi, cop ve kırbaç kullandığı söyledi. Shamdasani, "Son günlerdeki protestolarda dört kişinin öldüğüne dair güvenilir bilgiler var" dedi.

Shamdasani açıklamasında ayrıca, "Taliban barışçıl gösterileri yasaklamak yerine gereksiz güç kullanımına son vermeli, barışçıl şekilde toplanma ve ifade özgürlüğünü güvence altına almalı, insanların örgüt hakkındaki düşüncelerini açıklama ve kamusal konulara dahil olma haklarını korumalı" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da protestocuların bir kısmının da darp edildiği ve gözaltına alındığı bildiriliyor.

BM'nin paylaştığı bilgilere göre Taliban yalnızca protestoculara değil, onların haberlerini yapan gazetecilere de şiddet uyguluyor.

BBC'ye konuşan Etilaatroz gazetesinden Taqi Daryabi bir eylemi takip ederken polisler tarafından karakola götürüldüğünü; cop, elektrik kabloları ve kırbaçlarla darp edildiğini anlattı.

Taliban, Afganistan'da bu hafta izinsiz gösterileri yasaklamıştı.

Kabil'den ikinci sivil tahliye uçağı

Öte yandan, Kabil Havalimanı'nın Taliban kontrolüne geçmesinin ardından ikinci sivil tahliye uçuşu bugün yapıldı.

İçlerinde ABD ve İngiltere vatandaşlarının da bulunduğu Katar Hava Yolları'na ait uçakta 100'den fazla kişi olduğu bildirildi.

Katar yetkilileri Taliban'ın havalimanını sivil tahliyeler için açık tutması konusunda çalışmalarına devam ettiklerini söylüyor.

Taliban ise ticari uçuşların yakında başlayabileceğini açıkladı.

Pençşir Vadisi sakinleri 'dağlara kaçtı'

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiğini iddia ettiği Pençşir Vadisi'nde yaşayanların dağlara kaçtığı aktarılıyor.

Afganistan'daki Tolo Haber Ajansı'na konuşan Pençşir sakinleri, bölgedeki çatışmalardan etkilenmemek için vadinin etrafındaki dağlara çıktıklarını anlattı.

Çatışmalar nedeniyle bir çocuklarını kaybeden bir aile ise bölgede bir insani felaket yaşandığını söyledi.

Taliban ise bu iddiaları reddederek, kontrolü altına aldıkları bölgede her şeyin normale döndüğünü belirtiyor.

Kabil'de geleneksel kıyafet satışları arttı

Bu arada, Kabil'deki geleneksel kıyafet satan dükkan sahipleri, Taliban'ın iktidara gelmesiyle birlikte işlerinin açıldığını söylüyor.

Reuters haber ajansına konuşan işletmeci Abdül Hamit, "İşimiz değişti. İnsanlar artık kot pantolon, tişört, yelek almıyor. İnsanların ellerinde pek para da kalmadı. Ama buna rağmen geleneksel kıyafet almak için bize geliyorlar" dedi.

Kot pantolon, takım elbise ve göz alıcı elbiseler alan dükkanların sahipleri ise işlerinin durma noktasına geldiğini aktardı.

Reuters'a konuşan dükkan sahibi Seyit Numan Sedat, müşterilerin gösterişli kadın elbiseleri satan dükkanına girmeye cesaret edemediğini söyledi:

"İslam Emirliği işimize devam etmemize şimdilik izin verdi. Her şey düzelirse devam edeceğiz. Düzelmezse dükkanı kapatıp geçinebilmek için başka işler yapmaya bakacağız."

