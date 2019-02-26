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BM uzmanlarından BAE'ye "işkence ve kötü muamele" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 18:45 | Son Güncelleme

BM, gözaltında "işkence ve kötü muameleye" maruz kaldığı belirtilen Alia Abdulnoor'un serbest bırakılması için Birleşik Arap Emirlikleri'ne çağrıda bulundu - BM İnsan Hakları uzmanlarının ortak yazılı açıklamasından: "Bayan Abdulnour 6 ay boyunca gizli gözaltı ve hücre hapsinde tutuldu. Ağır fiziksel ve psikolojik aşağılanmalara ve tehditlere maruz kaldı. İşkence altında yazılı bir itirafı imzalamak zorunda kaldı" - "BAE'ye, işkence ve kötü muamelenin evrensel ve kesin olarak yasak olduğunu ve işkence altında alınan hiçbir ifadenin delil olarak kabul edilemeyeceğini hatırlatmak istiyoruz"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), "ölümcül derecede hasta olan ve işkence ile insanlık dışı muameleye maruz kaldığı" belirtilen gözaltındaki Alia Abdulnoor'un serbest bırakılması için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çağrıda bulundu.

BM'nin sağlık konusundaki özel raportörü Dainius Puras öncülüğündeki bazı insan hakları uzmanları, ortak yazılı açıklamayla BAE'yi kınadı.

Açıklamada, Abdulnoor'un, geçmişte BAE'deki muhtaç Suriyeli ailelere ve Suriye'deki savaştan etkilenen kadın ve çocuklara yönelik finansal yardım kampanyalarına yardımcı olduğu, ardından 28 Temmuz 2015'te BAE Devlet Güvenlik makamları tarafından tutuklandığı ve "terörü finanse etmekle" suçlandığı aktarıldı.

BM raportörlerinin açıklamasında, ölümcül meme kanserine yakalandığı belirtilen Alia Abdulnoor'un, "son günlerini onurlu bir şekilde yaşaması" için serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

Abdulnoor'un fiziksel ve ruhsal sağlığından büyük endişe duyulduğunun altı çizilen açıklamada, "Edinilen bilgilere göre, bayan Abdulnour 6 ay boyunca gizli gözaltı ve hücre hapsinde tutuldu. Ağır fiziksel ve psikolojik aşağılanmalara ve tehditlere maruz kaldı. İşkence altında yazılı bir itirafı imzalamak zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

- "İşkence altında ifade delil kabul edilemez"

Açıklamada, Alia Abdulnoor'un yaşadığı meme kanserinin son evreye geldiği ve vücudunun diğer organlarına da yayıldığı vurgulanarak, Mafraq Hastanesinde gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Abdulnoor'un ailesinin kızlarının serbest bırakılması için yaptığı çağrıların da BAE makamlarınca geri çevrildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BAE'ye işkence ve kötü muamelenin evrensel ve kesin olarak yasak olduğunu ve işkence altında alınan hiçbir ifadenin delil olarak kabul edilemeyeceğini hatırlatmak istiyoruz. Yetkili makamları, bayan Abdulnoor'u serbest bırakmaya ve yaşamının son günlerini onurlu bir şekilde ve ailesiyle birlikte geçirmesine izin vermeye çağırıyoruz."

Açıklamada ayrıca, BAE'deki sorumlu makamların uluslararası insan hakları hukukunun gereği olarak işkence ve kötü muamele iddialarına yönelik soruşturma başlatması ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısında da bulunuldu.

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Alia Abdulnoor BAE BM işkence ve kötü muamele

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