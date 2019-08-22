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BM Yemen Özel Temsilcisi, Husilerin lideriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 20:41 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi, Husilerin lideriyle görüştü

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, başkent Sana'da Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile Stokholm Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile görüştüğünü belirtti.

BM yetkilisi görüşmeye dair, "Husi ile gerçekleştirdiğim verimli görüşmede Hudeyde Anlaşması'nın uygulanması ve siyasi sürece geri dönülmesi konusu ele alındı." ifadelerini kullandı.

Griffiths, toplantıya ilişkin daha fazla detay vermedi.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde vilayeti ve limanlarına ilişkin konuların merkeze alındığı Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasında ihtilaflar yaşanırken, söz konusu limanların gelirlerine ilişkin, geçen mayısta Ürdün'ün başkenti Amman'da taraflar arasında bir dizi görüşme gerçekleşmişti. Ancak yapılan oturumlardan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths görüşme Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi SANA

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