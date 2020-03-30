BM Yemen Özel Temsilcisi'nden Yemenli liderlere koronavirüsle mücadele çağrısı

Özel Temsilci Griffiths, çatışmaların devam ettiği Yemen'de dünyanın gündemine oturan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olası etkilerine dikkat çeken yazılı açıklama yayımladı.

Özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirten Griffiths, çatışan taraflara düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulundu.

Griffiths, açıklamasında, “Yemen halkının barış taleplerinin her zamankinden daha yüksek olduğu bir dönemde yaşanan bu çatışmalar nedeniyle büyük dehşete kapılmış ve hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Yemenli liderler vakitlerinin her dakikasını Kovid-19 salgınından doğacak potansiyel felakete engel olmak için geçirmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Yemen sınırları içinde veya dışında sivilleri veya sivil yerleşimleri hedef alan saldırıların yasa dışı olduğunu hatırlatan Griffiths, son zamanlarda yaşanan çatışmalardaki artışın ortak ateşkes çabalarına ve BM'nin çatışmaları sona erdirme çağrısına aykırı olduğunu vurguladı.