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BM: ''Yemen'de hava saldırıları yüzde 80 azaldı''

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 19:53 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki krize siyasi çözüm bulma çabalarının ''ivme kazandığını'' açıkladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının son iki haftada yüzde 80 azaldığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyini Yemen'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Griffiths, ülkedeki krize siyasi çözüm bulma çabalarının ''ivme kazandığına'' dikkati çekti.

Tarafların, bölgesel güçlerin ve uluslararası toplumun çözüme yönelik birlikte çalışmaya başladığını ifade eden Griffiths, Yemen'deki çatışmalarda da azalma olduğunu belirtti.

Griffiths, ''Son iki haftada hava saldırılar yüzde 80 azaldı ve ilk kez 48 saat boyunca hiçbir hava saldırısı düzenlenmedi. Savaşın temposunda azalma oldu diyebiliriz belki de ülke genelinde ateşke doğru ilerler.'' dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths BM Suudi Arabistan Yemen

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