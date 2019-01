BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması

SAKARYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminden ağustos ayında yaşanan kur saldırılarına kadar hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutmadık, unutmayacağız. Nasıl Türkiye, belli güçlerin Katar'ı kuşatma teşebbüsleri karşısında kara gün dostluğunu göstermişse, Katar da ülkemizin karşılaştığı tüm kritik süreçlerde kadirşinaslığını ispatlamıştır. El ele verilerek üstesinden gelinen her badire, hamdolsun iki ülkenin kardeşliğini daha da perçinlemiştir. İnşallah bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir." dedi.

Türkiye'nin iftihar kaynağı olacak bir yatırım tesisinin ülkeye kazandırılacağını belirten Erdoğan, BMC Üretim ve Teknoloji Üssü'nün hayata geçirilmesine öncülük edenleri tebrik etti ve esere katkı sunan ve sunacak olanlara teşekkür etti.

- "Burada da Katar ve Türkiye iş birliği var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Küresel sermaye olarak değerli dostum, kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim'e şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Burada bir Katar ve Türkiye iş birliği var. Bu iş birliği gerçekten her iki ülkenin kazan-kazan esasına göre geleceğe yönelik örnek bir adımıdır. 15 Temmuz darbe girişiminden ağustos ayında yaşanan kur saldırılarına kadar hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutmadık, unutmayacağız. Nasıl Türkiye, belli güçlerin Katar'ı kuşatma teşebbüsleri karşısında kara gün dostluğunu göstermişse, Katar da ülkemizin karşılaştığı tüm kritik süreçlerde kadirşinaslığını ispatlamıştır. El ele verilerek üstesinden gelinen her badire, hamdolsun iki ülkenin kardeşliğini daha da perçinlemiştir. İnşallah bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir."