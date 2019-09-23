HABER

BM'de 66 ülkeden karbon salınımını sıfıra indirme taahhüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

BM, 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu açıkladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün dünya liderlerinin katılacağı BM İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Zirvede sadece iklim değişikliği ile mücadele kapsamında somut planlar açıklayacak ülkeler sunum yapacak, taahhütte bulunmayan ülkeler ise zirvede söz hakkı alamayacak.

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ABD Başkanı Donald Trump ise zirveye katılmayacak.

BM, zirve öncesi 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

İklim değişikliğiyle mücadeleye katılan 102 şehir de sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdü verdi.

Dünya Bankası da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yağmur ormanlarının korunması için 500 milyon dolar yardımda bulunulacağını açıkladı.

BM verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında verdiği beyanlar küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutmaya yetmiyor. Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030'a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı
15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma 15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliği İklim zirvesi

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın

Metrobüs durağında yangın paniği!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

Son dakika: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz ile ilgili yeni bir soruşturma başlattı

15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Diyarbakır'daki 'evlat nöbeti'ne karşı PKK'dan kara propaganda

PKK'nın hain planı deşifre edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.