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BM'den Abha Havalimanı saldırısına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 20:34 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq: - "Son günlerde, Yemen'in çeşitli kısımlarındaki şiddetin tırmanmasından ve Suudi Arabistan'daki sivil altyapılara yönelik füze saldırılarından endişeliyiz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler'den (BM), Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na saldırısının ardından, bölgede son günlerde tırmanan gerilimden endişe duyulduğu belirtilerek, taraflara itidal çağrısı yapıldı.

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haq, "Son günlerde, Yemen'in çeşitli kısımlarındaki şiddetin tırmanmasından ve Suudi Arabistan'daki sivil altyapılara yönelik füze saldırılarından endişeliyiz." dedi.

Bölgede gerilimin tırmanmasının barış umutlarını tehlikeye attığını kaydeden Haq, taraflara itidal çağrısında bulundu.

- Abha Havalimanı'na saldırı

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na dün akşam düzenlenen saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Husilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havalimanı'na saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.

Husiler, 12 Haziran'da da Uluslararası Abha Havalimanı'na saldırı düzenlemiş, olayda 26 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen hükümetine destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Abha Havalimanı saldırısı Farhan Haq Suudi Arabistan Yemen

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