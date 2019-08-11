BM'den Aden bilançosu: 40 sivil öldü

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de son dört günde meydana gelen çatışmalarda 40 sivilin öldüğünü, 260 sivilin yaralandığını duyurdu.

BM'nin Yemen Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin hazırlanan ilk raporlara göre, 8 Ağustos tarihinde Aden kentinde patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 40 sivil öldü, 260 sivil yaralandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, "Yemenli ailelerin, Kurban Bayramı'nda sevdiklerini barış içinde kucaklayacakları yerde yas tutuyor olmaları çok üzücü bir durum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten şekilde başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yemenli sivillerin korunması için çatışmadaki tüm taraflara uluslararası insan haklarına ilişkin hukuka riayet etmeye çağıran Grande, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgedeki ailelerin, hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları gereksinimlerine güvenli ve özgürce ulaşmaları gerekiyor. Bu bağlamda ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmemiz için yetkililerin insan hakları örgütlerine erişim garantisi vermesini talep ediyoruz."