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BM’den Filistin açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 12:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ndeki soruşturmada, "İsrail’in Gazze’de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu ile eş değer" denildi.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen panelde Gazze Şeridi’nde yaşananların araştırıldığı soruşturmanın detayları açıklandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ndeki soruşturmada, "İsrail’in Gazze’de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu ile eş değer" denildi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen panelde Gazze Şeridi’nde yaşananların araştırıldığı soruşturmanın detayları açıklandı. Açıklamada, İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi’nde 189 Filistinliyi katlettiğini ve bunun da savaş suçuna eş değer olduğu ifade edildi. Raporda, 6 binden fazla sivilin İsrail askerleri tarafından sınırdaki protestolar sırasında gerçek mermiyle vurulduğu bildirildi. Yaralılar ve öldürülenler arasında “mutlak tehlike” teşkil etmeyen sivillerin olduğunu ifade eden raporun Birleşmiş Milletler Paneli’nde Gazze Şeridi’nde İsrail güçleri tarafından uygulanan katliamın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması gerektiği vurgulandı.

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