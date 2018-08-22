BM'den Gazze uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze Şeridi'nde yeni bir savaş çıkabileceği uyarısında bulunuldu.
BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BMGK'da yapılan Ortadoğu görüşmelerinde konuşma yaptı.
DiCarlo, "Gazze'de yeni bir savaş tehditi var ve insani durum, İsrail'in bölgede uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle gitgide daha da kötü bir hal alıyor." diye konuştu.
Bölgeye insani yardım ulaştırılması noktasında hiçbir siyasi ya da güvenlik bahanesinin sunulmaması gerektiğini belirten DiCarlo, "Uluslararası toplum, Gazze'deki krize bir çözüm arayışında. Biz de İsrail işgali ve iki devletli çözüm bağlamında çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
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